Hallaron una mochila y un bidón de nafta de uno de los pescadores desaparecidos hace más de una semana

No se sabe nada de ellos desde el 14 de junio.

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumó este lunes un hallazgo que podría resultar clave para la investigación. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron una mochila y un bidón de nafta que pertenecerían a uno de los navegantes que son intensamente buscados desde hace más de una semana.

Según informaron fuentes oficiales, los objetos fueron reconocidos por familiares de los pescadores desaparecidos, lo que reforzó la importancia del hallazgo dentro del operativo desplegado en distintos sectores del estuario.

Las pertenencias fueron encontradas en la localidad balnearia de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena. De acuerdo con los primeros datos, tanto la mochila como el recipiente con combustible corresponderían a uno de los tripulantes de la embarcación desaparecida.

Una pista clave en medio de la incertidumbre

Los cinco hombres buscados son Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, quienes partieron el domingo 14 de junio desde la costa de Hudson para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

Los navegantes se trasladaban en un bote semirrígido de color rojo y blanco y, desde aquel día, no volvieron a establecer contacto ni se tuvo conocimiento sobre su paradero.

Según trascendió, la embarcación contaba con los elementos de seguridad reglamentarios exigidos para este tipo de actividades, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema de posicionamiento GPS y radio VHF.

La principal hipótesis de los investigadores

Desde el inicio del operativo, la búsqueda se extendió por una amplia zona del Río de la Plata e incluso alcanzó sectores cercanos a San Clemente del Tuyú.

Para intentar localizar a los pescadores, Prefectura desplegó un importante operativo que incluyó buques guardacostas, motos de agua y embarcaciones semirrígidas que recorrieron distintas áreas de la costa y aguas abiertas.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la principal hipótesis que manejan los especialistas es que el bote podría haberse hundido. Asimismo, indicaron que las bajas temperaturas del agua podrían estar dificultando la localización de los ocupantes y de otros elementos de la embarcación.

A más de una semana de la desaparición, la incertidumbre continúa entre familiares y allegados, que siguen de cerca cada avance de la búsqueda.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, quien supervisa las actuaciones destinadas a determinar qué ocurrió con los cinco pescadores.