Una mujer falleció mientras practicaba actividades recreativas en el Lago Salto Grande

Una mujer de 39 años falleció mientras practicaba stand up paddle (SUP) en aguas del Lago Salto Grande, en inmediaciones de la represa, dentro de jurisdicción uruguaya.

De acuerdo con la información recabada por medios uruguayos, el trágico episodio ocurrió entre las 17 y las 17.20, cuando la mujer, identificada como Cristina Núñez y oriunda de la ciudad de Salto, realizaba la actividad recreativa en una zona del lago ubicada dentro de jurisdicción uruguaya.

Las primeras averiguaciones indicaron que la deportista cayó al agua por motivos que aún son materia de investigación y no logró regresar a la superficie. La situación fue advertida por una persona que se encontraba en el lugar, quien observó que la tabla utilizada para la práctica permanecía sola sobre el agua.

Búsqueda y operativo de rescate

Tras advertir la situación, según esa versión, el testigo inició una búsqueda en la zona y logró localizar a la mujer. Posteriormente, la trasladó hasta la costa para que pudiera recibir asistencia de emergencia.

Arribaron efectivos de la Prefectura Nacional Naval y una unidad médica de emergencia. En el lugar se desplegó un operativo de rescate y asistencia, que incluyó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar recuperar a la víctima, publicó DiarioRíoUruguay.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal especializado, se confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió durante la práctica deportiva.

Investigan las circunstancias del hecho

En un primer momento, indicaron que la mujer no llevaba colocado el chaleco salvavidas al momento del accidente, una medida de seguridad considerada fundamental para este tipo de actividades náuticas. Sin embargo, un informe publicado por LaGuardiaDigital señala que fuentes mencionaron que sí lo

utilizaba cuando ingresó al agua. De acuerdo con el relato brindado al medio uruguayo, el dispositivo de flotación habría sido retirado posteriormente para facilitar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) una vez que fue trasladada hasta la costa.

Según trascendió, la víctima utilizaba un traje de neopreno adecuado para la práctica deportiva, pero no contaba con el dispositivo de flotación personal obligatorio para navegar o desarrollar actividades recreativas sobre el agua.

Allegados también señalaron que la mujer no habría fallecido por ahogamiento. Según indicaron, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio tras caer de la tabla en las aguas del lago, posiblemente como consecuencia de la baja temperatura registrada en el embalse. Asimismo, dijeron que en el momento de su hallazgo, la mujer flotaba junto a la tabla y no estaba sumergida.

El informe destaca que “Fiscalía ya cuenta con el protocolo de autopsia” y trabaja para conocer todos los detalles de lo sucedido.