Detuvieron a un hombre por “explotación laboral” de trabajadores en campo de Concordia

REDACCIÓN ELONCE
Los empleados se encontraban en pésimas condiciones de vida. Vivían en construcciones inconclusas y sin acceso a servicios básicos como el agua. El campo está ubicado en la localidad de La Criolla.
Explotación laboral en Concordia. Un hombre fue detenido en el marco de una investigación por presunta explotación laboral en un establecimiento rural ubicado en la localidad de La Criolla. El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, bajo directivas de la Justicia Federal.
La causa se originó a partir de una denuncia que advertía sobre un grupo de trabajadores que se encontraba desempeñando tareas en condiciones de extrema precariedad en un campo de la zona. A raíz de esa presentación, la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco José Bernhardt, convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia para avanzar con las investigaciones.
Condiciones precarias
Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron corroborar la situación denunciada. Los agentes establecieron que los trabajadores residían en construcciones inconclusas, sin acceso a servicios básicos como agua potable ni calefacción.
Además, se constató que las personas afectadas no contaban con registración laboral ni cobertura social, condiciones que motivaron la intervención judicial por una presunta infracción a la Ley 26.364 de Trata de Personas.
Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, ordenó el allanamiento del establecimiento rural.
Allanamiento y secuestros
Durante el operativo, los efectivos ingresaron al predio y detuvieron al responsable del lugar, un ciudadano argentino mayor de edad.
Asimismo, secuestraron un revólver calibre 22, una escopeta calibre 16/70, una carabina calibre 16, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, cuadernos con anotaciones y diversa documentación considerada de interés para la causa.
El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal, acusado de presunta trata de personas con fines de explotación laboral, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de los hechos denunciados.