Chajarí: una moto chocó contra la puerta de un auto y su conductor sufrió heridas graves

Un motociclista sufrió lesiones de carácter grave durante un siniestro vial registrado en la madrugada de este lunes en Chajarí. El hecho ocurrió cerca de la medianoche sobre avenida 25 de Mayo, entre Colectora y Udine, y tuvo la intervención de un automóvil y dos motos.

De acuerdo a la información policial, un Volkswagen Gol circulaba por avenida 25 de Mayo en dirección a la colectora Udine. Era conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de Los Charrúas.

Por causas que se tratan de establecer, el automóvil fue colisionado por una motocicleta Motomel Blitz, guiada por un hombre mayor de edad con domicilio en Mocoretá, que transitaba en el mismo sentido.

Impactó contra la puerta del auto

Luego del primer choque, el conductor del Volkswagen descendió del vehículo para constatar el estado del motociclista involucrado. En ese momento, una tercera moto que circulaba por detrás impactó contra la puerta del lado del conductor.

Los protagonistas fueron derivados al hospital local.

Se trató de una Honda CG Titan, conducida por un hombre mayor de edad oriundo de Villa del Rosario. A raíz del impacto contra la puerta, el motociclista cayó al pavimento y debió recibir asistencia.

El conductor de la Honda fue trasladado al hospital local, donde fue examinado por el médico de turno. Según el informe profesional, presentó lesiones de carácter grave.

Secuestraron los vehículos

Tras el procedimiento, se dispuso el secuestro formal de los tres vehículos que intervinieron en el siniestro. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La investigación buscará establecer la mecánica de la secuencia ocurrida en avenida 25 de Mayo de Chajarí y determinar las circunstancias que derivaron en los impactos entre el automóvil y las motocicletas.