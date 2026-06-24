"Modalidad delivery": Secuestraron dos ladrillos de marihuana en la peatonal San Martín y detuvieron a un joven

REDACCIÓN ELONCE
En un operativo de la Dirección de Drogas Peligrosas se secuestraron dos ladrillos de marihuana de casi dos kilos en pleno centro de Paraná. Una persona fue detenida y otra quedó identificada por disposición de la Fiscalía.
La Policía de Entre Ríos secuestró dos ladrillos de marihuana durante un operativo realizado este miércoles por la noche en la peatonal San Martín de Paraná. El procedimiento se desarrolló en la intersección de España y Urquiza, frente al Banco Nación, donde personal de la Dirección de Drogas Peligrosas interceptó a dos jóvenes que se movilizaban con una mochila en la que transportaban casi dos kilos de cannabis.
El operativo se concretó alrededor de las 20, luego de una investigación basada en información previa que indicaba que en ese lugar se concretaría una entrega de droga mediante la modalidad de "delivery".
En diálogo con Elonce, el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, explicó que el procedimiento fue planificado para evitar riesgos en una zona de intensa circulación de personas.
Una investigación permitió frustrar la entrega
“Se llegó a tiempo. Es un trabajo del área de Drogas Peligrosas, pero también a través de una información que se recibe”, afirmó González. El funcionario explicó que la modalidad utilizada por los involucrados consistía en realizar entregas de estupefacientes aprovechando el movimiento propio de los repartidores.
“Es un lugar donde hay deliveries. La metodología que utilizaban era esa. Con las descripciones obtenidas y el sistema de monitoreo se pudo dar con estas dos personas”, detalló.
Los sospechosos son un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y domiciliados en Paraná. Al momento de la entrevista todavía se realizaban las tareas de identificación.
Casi dos kilos de marihuana
Tras la intervención de la Fiscalía, los efectivos requisaron la mochila que llevaba uno de los sospechosos. “En el interior había dos ladrillos. Realizado el pesaje, era más de 1,900 kilos de marihuana”, informó González.
Además de la droga, la Policía secuestró un teléfono celular que será incorporado a la investigación.
Por disposición de la fiscal Clarisa Corina Aiello, la mujer fue correctamente identificada, mientras que el hombre que llevaba la mochila quedó detenido por el delito de tenencia de estupefacientes.
El jefe policial agregó que, debido a la cantidad secuestrada, la causa podría pasar a la Justicia Federal.
El operativo se realizó en una zona de alta circulación
El director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, explicó que el procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad debido a la importante presencia de personas en la peatonal.
“Se localizaron dos testigos de acta que estuvieron presentes desde el primer momento y luego se continuó con todas las diligencias bajo las órdenes de la fiscal especializada”, indicó.
El funcionario destacó la importancia del procedimiento para impedir que la droga llegara a destino. “Gracias a un dato aportado se logró sacar esta cantidad importante de la calle. Estamos hablando de casi 1.950 gramos, lo que es muy importante”, sostuvo.
La investigación continúa para determinar el origen del cargamento, el destino de la sustancia y si existen otras personas vinculadas a la maniobra de comercialización mediante la modalidad de reparto.