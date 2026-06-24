Vuelo a Florianópolis: la ciudad de Santa Fe tendrá su primera ruta internacional regular

La nueva conexión vuelo Santa Fe-Florianópolis marcará un hito para la capital santafesina, que contará por primera vez con un servicio aéreo internacional regular. La ruta comenzará a operar el 26 de diciembre y se extenderá hasta el 27 de marzo, con vuelos semanales todos los sábados desde el Aeropuerto de Sauce Viejo hacia el principal destino turístico del sur de Brasil.

La iniciativa fue presentada este miércoles por el Gobierno de Santa Fe junto al operador mayorista Destinos y forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la conectividad aérea, ampliar la oferta turística para los santafesinos y consolidar los vínculos comerciales y productivos con Brasil.

Durante el acto realizado en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para concretar la nueva ruta.

Una apuesta para fortalecer la conectividad

“Esta ruta es fruto de una articulación público-privada que demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos con objetivos comunes. Nuestro gobernador nos pidió que consiguiéramos nuevas conexiones y estamos trabajando para que Sauce Viejo sea el hub logístico, comercial y turístico de esta región”, afirmó el funcionario.

Puccini remarcó que la incorporación del vuelo representa un paso importante dentro del proceso de crecimiento que atraviesa el aeropuerto santafesino.

Según explicó, el objetivo es consolidar a Sauce Viejo como un punto estratégico para el transporte de pasajeros y de cargas, ampliando la oferta de servicios internacionales.

La primera conexión internacional regular

El ministro también destacó que se trata de la primera gran conexión internacional impulsada desde el aeropuerto de Sauce Viejo. “Es la primera gran iniciativa internacional que impulsa Sauce Viejo. Representa una apertura al mundo y esperamos que sea una señal para que nuevas compañías se interesen en operar desde aquí, generando más conectividad y atrayendo turistas a nuestra provincia”, sostuvo.

Además, recordó que la terminal aérea logró posicionarse recientemente entre los principales aeropuertos del país para operaciones de carga mediante el programa Exporta Simple, fortaleciendo su perfil logístico.