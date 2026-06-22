Juega la Selección Argentina y las escuelas entrerrianas podrán ver el partido en horario de clases

Las escuelas entrerrianas podrán organizar este lunes la visualización del partido que disputará la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se jugará a las 14, en pleno horario escolar, y cada institución tendrá la posibilidad de definir cómo desarrollar la jornada.

La medida fue comunicada por el Consejo General de Educación, que estableció un marco de flexibilidad para que los equipos directivos coordinen la transmisión de los partidos del seleccionado dentro de las escuelas, de acuerdo con las condiciones y posibilidades de cada comunidad educativa.

De esta manera, los establecimientos podrán incorporar la transmisión del encuentro entre la Selección Argentina y Austria como parte de la actividad escolar, sin que exista una modalidad única para todas las instituciones de la provincia.

Propuestas vinculadas al Mundial

Además de habilitar la organización interna para seguir los partidos, el CGE puso a disposición de las escuelas materiales didácticos vinculados al Mundial 2026. La propuesta busca que el interés generado por la competencia pueda ser abordado desde distintos contenidos curriculares.

En el área de Lengua y Literatura, una de las actividades propone que los estudiantes trabajen como cronistas, elaboren encuestas sobre el torneo y produzcan noticias a partir de los resultados obtenidos. También se plantea la investigación de mitos, cábalas y relatos vinculados al fútbol en cada barrio, con la posibilidad de transformarlos en producciones de podcast.

Por otro lado, en Matemática, las propuestas incluyen el análisis de datos estadísticos, preferencias de los estudiantes y probabilidades relacionadas con el álbum oficial de figuritas. La iniciativa apunta a trabajar conceptos como frecuencia relativa, azar, promedios y dispersión a partir de situaciones relacionadas con el torneo.

Cada escuela definirá cómo organizar la jornada

El Consejo General de Educación aclaró que la implementación dependerá de cada institución. Los equipos directivos tendrán a cargo la organización de las transmisiones, teniendo en cuenta los espacios disponibles y el normal desarrollo de las actividades escolares.

La Selección Argentina enfrentará a Austria este lunes desde las 14, en busca de un triunfo que le permita avanzar en el Mundial 2026.

Mientras tanto, las escuelas entrerrianas podrán decidir si incorporan el partido y las actividades propuestas dentro de la jornada educativa.