Oro Verde se prepara para realizar la 10º Fiesta Regional del Locro

REDACCIÓN ELONCE
La 10° Fiesta del Locro se realizará el próximo 5 de julio en Oro Verde, desde las 11.30, con entrada libre y gratuita. El tradicional encuentro contará con más de 3.000 porciones de locro, una amplia oferta gastronómica regional, espectáculos para toda la familia.
La 10° Fiesta del Locro se realizará el próximo 5 de julio en Oro Verde, desde las 11.30, con entrada libre y gratuita. El tradicional encuentro contará con más de 3.000 porciones de locro, una amplia oferta gastronómica regional, espectáculos para toda la familia y la participación de alrededor de 30 instituciones de la localidad, que serán las encargadas de la organización y la elaboración de los distintos platos.
La presentación oficial se realizó en el Museo de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y el intendente de Oro Verde, César Clement, quienes invitaron al público de toda la región a participar del evento.
"Estamos muy contentos de recibir al municipio de Oro Verde para invitar, sobre todo, a todo el público de la zona a esta gran fiesta, que es una fiesta regional. La última vez convocó a más de 10.000 personas e involucra a más de 33 instituciones", destacó Stoppello a Elonce.
El funcionario provincial remarcó el carácter comunitario del evento y señaló que "César y su equipo dicen siempre que es una fiesta de todo el pueblo y desde la Secretaría, por supuesto, nos parece muy importante acompañar y vamos a estar ahí para difundir y que llegue a la mayor cantidad de gente posible".
Además, resaltó que la propuesta combina gastronomía y cultura. "Es una fiesta donde podemos disfrutar de la gastronomía tradicional que tiene que ver con nuestra cultura, pero a la vez de una grilla con artistas entrerrianos, desde el chamamé hasta la cumbia, y hay espectáculos para las infancias", expresó.
Por su parte, el intendente César Clement celebró la llegada de la décima edición y sostuvo: "Estamos más que contentos de poder ofrecer desde el municipio un evento con estas características para toda la gente, que va a ser con entrada libre y gratuita".
El jefe comunal explicó que alrededor de 30 instituciones participarán activamente en la organización del encuentro. "Toda la gente de nuestra localidad se la jugó para estar y quiere ser parte de esta fiesta. Van a estar los bomberos voluntarios, todas las escuelas, las agrupaciones tradicionalistas y las instituciones civiles. Es una fiesta de todo el pueblo de Oro Verde", afirmó.
Las instituciones también estarán a cargo de la gastronomía. Además del tradicional locro, habrá una importante variedad de comidas regionales.
"Va a haber más de 3.000 porciones de locro, pero también una gastronomía muy variada, regional, donde va a haber asado con cuero, choripán, pirok, empanadas y papas fritas. La verdad que no va a faltar nada de lo que es la parte gastronómica", indicó Clement.
Respecto al valor de las porciones, señaló que el precio será definido en una reunión prevista para el próximo lunes junto a las instituciones participantes. "Todos unificamos los precios de toda la comida. Así que ese día vamos a tener el costo de la porción", adelantó.
Música, danza y actividades para toda la familia
La programación artística comenzará cerca del mediodía con propuestas destinadas a las infancias y continuará durante toda la jornada.
Según detalló el intendente, actuarán Justi Justina, el ballet de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Los Riedel, Sembrando Chamamé, Maravillas Alemanas, María Luz Erazun y el cierre estará a cargo de Los Príncipes, previsto para alrededor de las 17.
Además, el predio contará con mesas y sillas para los asistentes, aunque también se permitirá que cada familia lleve su propio mobiliario para disfrutar del evento.
La edición 2025 reunió a más de 10.000 personas, por lo que este año la organización apuesta a incrementar la capacidad gastronómica para responder a la creciente demanda.
"Cada año sigue creciendo el evento y se vuelve más popular. Es el compromiso que tenemos con las instituciones para que esta vez ofrezcan un poco más de comida, porque el año pasado quedamos muy justos. Creemos que sí, que va a haber mucha más gente", concluyó Clement.
La Fiesta del Locro volverá así a consolidarse como uno de los principales encuentros gastronómicos y culturales de la región, reuniendo tradición, música y sabores típicos en una jornada pensada para toda la familia.