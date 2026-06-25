El oficialismo hizo caer la sesión del Senado para evitar debatir la interpelación a Adorni

La Libertad Avanza no dio quórum para iniciar la sesión en la Cámara alta y evitó que avanzara el tratamiento de los proyectos que buscaban interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El peronismo replicó la estrategia y tampoco ocupó sus bancas.
La sesión del Senado por la interpelación a Manuel Adorni no pudo realizarse este jueves luego de que el oficialismo decidiera no dar quórum para el inicio del debate. Los senadores de La Libertad Avanza ingresaron al recinto, pero permanecieron de pie sin ocupar sus bancas, una estrategia que luego fue replicada por el bloque peronista.
De esa manera, nunca se alcanzó el mínimo de 37 legisladores necesarios para habilitar la sesión, que había sido convocada para tratar, entre otros temas, proyectos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La decisión permitió al oficialismo evitar una votación cuyo resultado generaba incertidumbre debido a la postura dividida de algunos bloques dialoguistas, publicó Infobae.
La estrategia del oficialismo
Antes de la frustrada sesión, La Libertad Avanza había propuesto convocar para el 1 de julio a la Comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de comenzar el tratamiento de los proyectos de interpelación.
La iniciativa fue presentada a los bloques dialoguistas como una alternativa para desactivar el debate en el recinto, siguiendo una estrategia similar a la utilizada un día antes en la Cámara de Diputados con el respaldo de legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales.
Sin embargo, persistían dudas dentro del oficialismo sobre el comportamiento que tendrían algunos senadores radicales y representantes de fuerzas provinciales durante una eventual votación.
La discusión por el mecanismo de tratamiento
Uno de los principales puntos de conflicto giró en torno al procedimiento necesario para habilitar el tratamiento del pedido de interpelación.
El bloque peronista sostuvo que debía aplicarse lo acordado previamente en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se había establecido que el tratamiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula el proceso de interpelación, podía habilitarse mediante mayoría simple.
En cambio, la presidenta del Senado, Patricia Bullrich, convocó a una nueva reunión de Labor Parlamentaria y planteó que para incorporar el tema al debate eran necesarios los dos tercios de los votos.
La sesión quedó sin efecto
Ante la posibilidad de una extensa discusión reglamentaria y sin certezas sobre el acompañamiento de otros bloques, La Libertad Avanza optó finalmente por no facilitar el quórum.
De esta manera, quedó sin efecto la sesión que el propio oficialismo había solicitado para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y seis convenios internacionales que figuraban en el temario.
La falta de quórum dejó postergado el debate sobre la eventual interpelación al jefe de Gabinete y trasladó la discusión al ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya reunión fue convocada para la próxima semana.