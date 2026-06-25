El Niño podría convertirse en uno de los más intensos de la historia

La actualización mensual del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) reforzó las previsiones de que el fenómeno de El Niño 2026/2027 podría convertirse en uno de los eventos más intensos jamás registrados. Las nuevas proyecciones indicaron que las anomalías de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico podrían superar los 2,5 °C entre finales del invierno y comienzos de la primavera en el hemisferio sur.

Los especialistas señalaron que ese nivel de calentamiento está asociado a lo que popularmente se conoce como "super El Niño" o, desde el punto de vista científico, un evento de intensidad muy alta. De confirmarse, podría superar episodios históricos como los ocurridos en 1982-83, 1991-92, 1997-98 y 2015-16.

Los modelos reforzaron el escenario de un evento histórico

El nuevo informe cobró especial relevancia porque fue el primero elaborado una vez superada la denominada barrera de predictibilidad, el período comprendido entre marzo y mayo, cuando los modelos meteorológicos presentan mayores dificultades para anticipar la evolución del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur).

El IRI reúne pronósticos elaborados por distintos centros meteorológicos internacionales. En esta actualización, los modelos dinámicos —considerados los más confiables para este horizonte temporal— mostraron una intensificación del calentamiento respecto de la simulación anterior.

Mientras que la proyección iniciada en mayo estimaba un pico cercano a 2,2 °C, la primera simulación iniciada completamente en junio elevó ese valor hasta aproximadamente 2,6 °C, fortaleciendo las probabilidades de un evento excepcional.

El modelo europeo también proyectó un fuerte calentamiento

Los especialistas destacaron además que el conjunto de modelos del IRI ya no incorpora al sistema de predicción climática del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), considerado uno de los más precisos del mundo.

Sin embargo, la simulación independiente del ECMWF iniciada en junio también mostró un escenario muy similar: más de la mitad de sus proyecciones previeron anomalías superiores a 2,5 °C entre julio y agosto. De haberse incorporado esos datos al promedio del IRI, el valor conjunto habría sido aún mayor.

Tras superarse la etapa de mayor incertidumbre de las previsiones y mantenerse una señal tan marcada de calentamiento, los investigadores consideraron que aumentó significativamente la confianza en los pronósticos para los próximos meses.

Un fenómeno intenso no implica los mismos efectos en todas las regiones

Los especialistas aclararon que, aunque el calentamiento previsto resulte excepcional, un evento muy intenso no implica necesariamente consecuencias climáticas más severas en todas las regiones del planeta.

Explicaron que el aumento de las anomalías de temperatura del Pacífico no se traduce de manera lineal en cambios de precipitaciones o temperaturas sobre cada país. En la práctica, un episodio de El Niño muy intenso incrementa la probabilidad de que se produzcan los efectos clásicos asociados al fenómeno, pero la magnitud de los impactos locales dependerá también de la interacción con otros patrones de variabilidad climática. (Meteored)