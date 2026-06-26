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Una niña de 7 años se arrojó desde un primer piso para pedir ayuda por su hermano

La menor llegó hasta la casa de vecinos para pedir ayuda y alertó sobre la situación que atravesaba junto a su hermano de 5 años en una vivienda de Pico Truncado. La madre y su pareja fueron detenidas e imputadas por graves delitos.

26 de Junio de 2026
Casa de donde se arrojó la niña.
Casa de donde se arrojó la niña.

La menor llegó hasta la casa de vecinos para pedir ayuda y alertó sobre la situación que atravesaba junto a su hermano de 5 años en una vivienda de Pico Truncado. La madre y su pareja fueron detenidas e imputadas por graves delitos.

Una niña de 7 años se arrojó desde el primer piso de su casa para pedir ayuda y permitió que se conociera un presunto caso de encierro, violencia y abandono en Pico Truncado, Santa Cruz. La menor logró llegar hasta la vivienda de vecinos y alertó sobre la situación que atravesaba junto a su hermano de 5 años.

 

El hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio 400 Viviendas. Según los primeros datos incorporados a la causa, los dos chicos habrían permanecido durante meses bajo condiciones de aislamiento, con una grave privación de alimentos y presuntos castigos físicos y psicológicos.

 

 

La intervención comenzó luego de que la niña llegara hasta una vivienda cercana y pidiera asistencia. De acuerdo con lo informado, la menor manifestó que tenía hambre, lo que motivó el aviso inmediato a los organismos de protección de la infancia y a la Policía.

 

El operativo en la vivienda

 

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron a los dos hermanos en un contexto que derivó en una investigación judicial. Los menores fueron retirados de la casa y quedaron bajo resguardo del sistema de protección de la niñez.

 

La pesquisa busca determinar desde cuándo los chicos habrían estado expuestos a estas condiciones y cómo era la dinámica dentro del hogar. En la vivienda convivían con su madre y con la pareja de la mujer, quienes quedaron vinculados a la causa.

 

 

La polic&iacute;a de Santa Cruz tuvo que actuar.
La policía de Santa Cruz tuvo que actuar.

Con el avance de las primeras medidas, los investigadores reunieron elementos que apuntarían a un presunto régimen de encierro, violencia física y psicológica, además de una situación de alimentación insuficiente. El testimonio de la niña resultó central para que se activara la asistencia.

 

Las imputaciones y las pericias

 

La Justicia ordenó la detención de la madre de los menores y de su pareja. Ambos fueron imputados, en principio, por los delitos de reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y el deber de cuidado.

 

 

La causa se encuentra bajo investigación y las calificaciones legales podrán modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevos elementos.

 

También se analizarán registros de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y otros

Temas:

Violencia niña
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