Una niña de 7 años se arrojó desde un primer piso para pedir ayuda por su hermano

Una niña de 7 años se arrojó desde el primer piso de su casa para pedir ayuda y permitió que se conociera un presunto caso de encierro, violencia y abandono en Pico Truncado, Santa Cruz. La menor logró llegar hasta la vivienda de vecinos y alertó sobre la situación que atravesaba junto a su hermano de 5 años.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio 400 Viviendas. Según los primeros datos incorporados a la causa, los dos chicos habrían permanecido durante meses bajo condiciones de aislamiento, con una grave privación de alimentos y presuntos castigos físicos y psicológicos.

La intervención comenzó luego de que la niña llegara hasta una vivienda cercana y pidiera asistencia. De acuerdo con lo informado, la menor manifestó que tenía hambre, lo que motivó el aviso inmediato a los organismos de protección de la infancia y a la Policía.

El operativo en la vivienda

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron a los dos hermanos en un contexto que derivó en una investigación judicial. Los menores fueron retirados de la casa y quedaron bajo resguardo del sistema de protección de la niñez.

La pesquisa busca determinar desde cuándo los chicos habrían estado expuestos a estas condiciones y cómo era la dinámica dentro del hogar. En la vivienda convivían con su madre y con la pareja de la mujer, quienes quedaron vinculados a la causa.

La policía de Santa Cruz tuvo que actuar.

Con el avance de las primeras medidas, los investigadores reunieron elementos que apuntarían a un presunto régimen de encierro, violencia física y psicológica, además de una situación de alimentación insuficiente. El testimonio de la niña resultó central para que se activara la asistencia.

Las imputaciones y las pericias

La Justicia ordenó la detención de la madre de los menores y de su pareja. Ambos fueron imputados, en principio, por los delitos de reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y el deber de cuidado.

La causa se encuentra bajo investigación y las calificaciones legales podrán modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevos elementos.

También se analizarán registros de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y otros