Bebés con síndrome de abstinencia: crece la alerta por consumos durante el embarazo

La Sociedad Argentina de Pediatría alertó sobre el aumento de embarazadas que llegan al parto con consumos problemáticos y de bebés que requieren atención por exposición a sustancias durante la gestación o la lactancia. El fenómeno incluye alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, pasta base, inhalantes, psicofármacos y drogas sintéticas.

La entidad señaló que no existe en la Argentina un registro nacional y sostenido que permita dimensionar el problema con precisión. Sin embargo, profesionales de maternidades, guardias y servicios de neonatología advierten una mayor presencia de estos casos en la atención cotidiana.

El documento elaborado por el Comité de Estudios Fetoneonatales y el Grupo de Trabajo de Consumos Problemáticos de la SAP plantea la necesidad de reforzar la detección durante los controles prenatales. El objetivo es identificar situaciones de riesgo a tiempo y acompañar a las personas gestantes antes del nacimiento.

Datos parciales que preocupan a los equipos de salud

Los relevamientos disponibles muestran diferencias según cada jurisdicción, pero exponen una problemática que se repite en distintos puntos del país. En servicios de obstetricia del Área Metropolitana de Buenos Aires, los análisis biológicos detectaron consumo de sustancias en entre el 8% y el 15% de las embarazadas atendidas.

En el Hospital Erill de Escobar, profesionales estimaron que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 el 35% de las embarazadas asistidas presentaba consumos problemáticos, principalmente de alcohol, tabaco y cocaína. En tanto, un equipo del Hospital Héroes de Malvinas, de Merlo, informó 1,3 casos por cada 100 recién nacidos con detección de drogas ilícitas en orina.

En Mendoza, desde marzo se incorporó la detección de sustancias a los controles de embarazadas internadas en las maternidades provinciales. Según datos informados por autoridades sanitarias de esa provincia, más del 10% de las mujeres atendidas presenta consumos problemáticos y cerca del 20% de los recién nacidos registra resultados positivos en los estudios toxicológicos.

Riesgos durante el embarazo y la lactancia

Los especialistas remarcan que la exposición durante la gestación puede afectar a los bebés desde antes del nacimiento. Prácticamente todas las sustancias de consumo frecuente pueden atravesar la placenta y alcanzar al feto en desarrollo. Algunas, además, pueden eliminarse a través de la leche materna, según informaron a La Nación.

Una de las consecuencias que preocupa a los equipos de neonatología es el síndrome de abstinencia neonatal. Puede manifestarse en recién nacidos expuestos a determinadas sustancias durante el embarazo y requiere evaluación médica, seguimiento y, en algunos casos, internación especializada.

Los profesionales advierten que el cuadro no siempre aparece de forma inmediata. Algunos bebés pueden presentar signos en las primeras horas de vida, mientras que en otros casos los síntomas pueden ser más silenciosos o comenzar después del alta hospitalaria.

La SAP también señaló que las entrevistas o cuestionarios pueden subestimar el consumo real. Según el documento, los resultados obtenidos mediante análisis de orina, cabello o meconio pueden detectar entre dos y cuatro veces más casos que los registros surgidos de la declaración de las pacientes.

La importancia de detectar sin estigmatizar

El planteo de las entidades médicas apunta a que los controles prenatales puedan incorporar herramientas de detección y acompañamiento, sin que la consulta se convierta en un espacio de castigo o señalamiento. El temor al juicio social, al estigma y a posibles consecuencias legales puede llevar a que muchas mujeres no informen consumos durante el embarazo.

El embarazo es considerado por los profesionales como una instancia clave para acercar atención médica, redes de contención y tratamientos para los consumos problemáticos. La detección temprana permite evaluar cada caso, proteger la salud de la persona gestante y planificar el seguimiento de los bebés después del parto.

La preocupación también abarca la falta de estadísticas homogéneas entre provincias y hospitales. Mientras algunos servicios comenzaron a relevar datos y a aplicar controles específicos, otros todavía no cuentan con información sistematizada sobre la cantidad de embarazadas y recién nacidos afectados.

La SAP insiste en que el abordaje debe incluir prevención, controles prenatales, acceso a tratamientos y seguimiento pediátrico. La advertencia se da en un contexto en el que los equipos de salud detectan sustancias cada vez más variadas y una mayor presencia de bebés expuestos a consumos durante el embarazo.