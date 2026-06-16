Un bebé fue internado por un cuadro febril y descubrieron cocaína en su organismo

Un bebé de apenas tres meses permanece internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de que estudios médicos detectaran la presencia de cocaína en su organismo.

El caso salió a la luz el pasado domingo 14 de junio, cuando el menor fue llevado al centro de salud por su madre debido a un cuadro respiratorio acompañado de fiebre.

Durante la atención médica, los profesionales realizaron distintos análisis para determinar el origen de los síntomas y fue entonces cuando surgió un hallazgo que motivó la intervención de la Justicia y de organismos de protección de la infancia.

El resultado de los estudios

Según trascendió, un análisis de orina confirmó que el bebé había dado positivo para cocaína, situación que obligó a activar de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos.

A partir de ese momento se iniciaron actuaciones judiciales para determinar cómo la sustancia llegó al organismo del menor y establecer eventuales responsabilidades.

De acuerdo con la información difundida por medios de Bahía Blanca, el niño continúa internado bajo observación médica mientras se realizan nuevos estudios complementarios.

Hospital Municipal de Bahía Blanca.

La declaración de la madre

La madre del menor, una mujer de 31 años, fue entrevistada por personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

Durante su declaración aseguró desconocer cómo se produjo la presencia de cocaína en el organismo del bebé y negó haber consumido estupefacientes.

Mientras avanza la investigación, los investigadores buscan reunir elementos que permitan reconstruir el entorno familiar y esclarecer las circunstancias que derivaron en la internación del niño.

Intervención judicial y seguimiento del caso

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el bebé se encuentra estable y en buen estado general de salud, aunque permanece internado para continuar bajo monitoreo médico.

Además de la actuación de la fiscalía, se dispuso la intervención de los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, junto con el Juzgado de Familia correspondiente.

Las autoridades también analizan antecedentes relacionados con el grupo familiar, ya que trascendió que en mayo de este año el menor había tenido una internación previa en otro centro de salud de la ciudad.