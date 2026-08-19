El Club de Leones realizará una peña solidaria para ayudar a ocho merenderos

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza realizará este viernes una peña solidaria a beneficio de ocho merenderos que reciben asistencia de la institución. La propuesta incluirá música, baile, sorteos y diferentes sorpresas, además de la posibilidad de acercar donaciones.

La actividad tendrá lugar en la sede ubicada en Santos Domínguez 713, esquina Pacto Unión Nacional, en Paraná. Daniel Siciliano, presidente de la institución, explicó a Elonce que la finalidad principal será recaudar fondos para sostener la ayuda que brindan a los espacios comunitarios.

“Los comedores que en estos momentos nuestro club está asistiendo”, explicó Siciliano.

Una noche para disfrutar en familia

Desde la institución anticiparon que la propuesta tendrá un carácter familiar y contará con diferentes géneros musicales. Además, habrá un micrófono abierto para quienes quieran participar durante la noche.

“Invitamos a todos a que se acerquen. Va a ser muy familiar, con un micrófono abierto para que todos puedan expresarse, nos vayamos conociendo y también conozcan las actividades que hacemos aquí”, señaló el presidente del club.

El folclore tendrá un lugar destacado, aunque la programación no estará limitada a ese género. “Va a ser un poco de folclore y un poco de todo, porque hay mucha gente que por ahí quiere bailar música del recuerdo”, agregó.

Sorteos y colaboración de los comerciantes

La comisión organizadora trabajó durante los últimos días en los preparativos y recibió el acompañamiento de comerciantes y vecinos de la zona.

“Va a haber muchos sorteos, muchas sorpresas, gracias a los comerciantes de la zona que nos están ayudando también”, destacó Siciliano.

El dirigente valoró especialmente el respaldo recibido para concretar la iniciativa. “Todos los vecinos y comerciantes amigos de calle Santos Domínguez están colaborando con nosotros”, sostuvo.

Ayudan a ocho merenderos

Aarón Verón, tesorero del Club de Leones Paraná Parque Urquiza, explicó a Elonce que actualmente la institución trabaja con ocho merenderos y que la recaudación de la peña permitirá continuar con esa tarea solidaria.

“Tenemos ocho merenderos en total a cargo”, indicó Verón, quien además anunció que durante la jornada también recibirán otros elementos destinados a las familias que concurren a esos espacios.

En particular, quienes asistan podrán acercar donaciones de ropa. “Si alguno quiere traer, hoy, con estos temas de inclemencias, no nos viene mal para poder atender y ayudar también en cuanto a las necesidades que tienen los merenderos de la ciudad de Paraná”, explicó.

Las actividades del Club de Leones

Además de sus acciones solidarias, la institución mantiene durante la semana una amplia variedad de talleres y propuestas abiertas.

Siciliano mencionó que actualmente funcionan un coro, clases de folclore y zumba, entre otras alternativas. “Hay muchas actividades de lunes a viernes en el club. Los invitamos a todos también a que se acerquen”, expresó.

El Club de Leones invita a peña solidaria a beneficio de merenderos

El presidente destacó que la organización funciona mediante el voluntariado y recordó las diferentes acciones comunitarias que realizan durante el año, entre ellas donaciones y campañas vinculadas con la salud visual.

“Servir con el corazón”

Siciliano asumió la presidencia del Club de Leones Paraná Parque Urquiza el pasado 1º de julio y explicó que eligió como lema de su gestión “Servir con el corazón y animar a los leones con el ejemplo”.

“Todos sabemos que esta es una organización sin fines de lucro, es un voluntariado y hay que tener ganas, dedicarle horas y tiempo. Pero lo más lindo es cuando llegás a hacer un servicio y ves la sonrisa de esos chicos”, expresó.

En ese sentido, destacó el compromiso de los integrantes de la institución. “El primero que tiene que estar soy yo, nuestra gente del órgano directivo y toda la selva atrás con una voluntad de loco”, afirmó.

Cómo participar de la peña solidaria

La peña solidaria será este viernes en Santos Domínguez 713, en la sede del Club de Leones Paraná Parque Urquiza. Desde la organización indicaron que la actividad nocturna comenzará alrededor de las 21.

Las entradas anticipadas cuentan con una promoción de dos por $15.000, mientras que el valor individual será de $15.000. Además, durante la jornada se recibirán prendas de vestir para destinar a las personas que concurren a los merenderos asistidos por la institución.

“La idea es hacer que la gente se acerque, que colabore”, resumió Verón ante Elonce, al reiterar la invitación para participar de una noche que combinará música, encuentro y solidaridad.