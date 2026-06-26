Decomisaron más de 4.800 docenas de huevos y las inutilizaron para consumo

En un control realizado en Corrientes, el SENASA ordenó el decomiso y posterior desnaturalización de más de 4800 docenas de huevos, que carecían de garantías sanitarias.
En el marco de las acciones de control que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en puestos de fiscalización sanitaria, se evitó la circulación y el consumo de una carga de 4.860 docenas de huevos que presentaba incumplimientos higiénico sanitarios y documentales a la normativa vigente.
Durante la inspección, los agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del SENASA detectaron irregularidades vinculadas a la documentación exigida para el transporte de productos de origen animal, además de situaciones que dificultaron las tareas de fiscalización.
Ante la imposibilidad de garantizar la trazabilidad de la mercadería y verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para este tipo de productos, el SENASA dispuso su decomiso y desnaturalización como medida preventiva destinada a resguardar la salud de las personas.
Trazabilidad y sanidad avícola
La trazabilidad permite conocer el origen y recorrido de los alimentos, constituyendo una herramienta fundamental para garantizar su inocuidad y actuar de manera rápida y eficaz ante eventuales riesgos sanitarios.
En el caso de los huevos y otros productos avícolas, la verificación de la documentación sanitaria resulta indispensable para garantizar su procedencia y condiciones de producción. Estos controles contribuyen además a prevenir el ingreso y la dispersión de enfermedades de importancia sanitaria y a preservar el estatus sanitario que sostiene la producción avícola argentina y el acceso a los mercados externos.
Estas acciones “forman parte de los controles permanentes que realiza el Organismo para proteger la salud de las personas, asegurar la inocuidad de los alimentos y preservar las condiciones sanitarias necesarias para el sostenimiento de la producción y los mercados”, explicaron.
El SENASA recuerda que el transporte de productos alimenticios debe realizarse cumpliendo con la documentación sanitaria correspondiente y las condiciones establecidas por la normativa vigente en vehículos habilitados para tal fin, a fin de garantizar alimentos seguros para los consumidores.