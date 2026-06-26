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Sociedad Corrientes

Decomisaron más de 4.800 docenas de huevos y las inutilizaron para consumo

En un control realizado en Corrientes, el SENASA ordenó el decomiso y posterior desnaturalización de más de 4800 docenas de huevos, que carecían de garantías sanitarias.

26 de Junio de 2026
La carga se detectó en un control del SENASA
La carga se detectó en un control del SENASA

En un control realizado en Corrientes, el SENASA ordenó el decomiso y posterior desnaturalización de más de 4800 docenas de huevos, que carecían de garantías sanitarias.

En el marco de las acciones de control que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en puestos de fiscalización sanitaria, se evitó la circulación y el consumo de una carga de 4.860 docenas de huevos que presentaba incumplimientos higiénico sanitarios y documentales a la normativa vigente.

 

Durante la inspección, los agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del SENASA detectaron irregularidades vinculadas a la documentación exigida para el transporte de productos de origen animal, además de situaciones que dificultaron las tareas de fiscalización.

 

Ante la imposibilidad de garantizar la trazabilidad de la mercadería y verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para este tipo de productos, el SENASA dispuso su decomiso y desnaturalización como medida preventiva destinada a resguardar la salud de las personas.

Trazabilidad y sanidad avícola

La trazabilidad permite conocer el origen y recorrido de los alimentos, constituyendo una herramienta fundamental para garantizar su inocuidad y actuar de manera rápida y eficaz ante eventuales riesgos sanitarios.

 

En el caso de los huevos y otros productos avícolas, la verificación de la documentación sanitaria resulta indispensable para garantizar su procedencia y condiciones de producción. Estos controles contribuyen además a prevenir el ingreso y la dispersión de enfermedades de importancia sanitaria y a preservar el estatus sanitario que sostiene la producción avícola argentina y el acceso a los mercados externos.

 

Estas acciones “forman parte de los controles permanentes que realiza el Organismo para proteger la salud de las personas, asegurar la inocuidad de los alimentos y preservar las condiciones sanitarias necesarias para el sostenimiento de la producción y los mercados”, explicaron.

 

El SENASA recuerda que el transporte de productos alimenticios debe realizarse cumpliendo con la documentación sanitaria correspondiente y las condiciones establecidas por la normativa vigente en vehículos habilitados para tal fin, a fin de garantizar alimentos seguros para los consumidores.

Temas:

huevos Decomiso Corrientes Senasa controles
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