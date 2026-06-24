Niño de dos años llegó sin vida al hospital y detuvieron a su madre por sospechas de violencia

Un niño de dos años ingresó sin vida al hospital Materno Infantil de Salta y la Justicia investiga las circunstancias en las que sufrió graves lesiones. La madre, de 19 años, y su pareja, de 32, quedaron detenidos en el marco de una causa que analiza un presunto caso de maltrato infantil.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en el barrio Convivencia, en el sudeste de la capital salteña. Según la primera versión que habría dado la madre, el pequeño se habría caído de la cama antes de que solicitaran asistencia médica.

Sin embargo, los médicos que atendieron al niño detectaron lesiones internas que derivaron en la intervención de la Fiscalía Penal de turno. La investigación busca establecer cómo se produjeron los golpes y cuál fue la causa de muerte.

Fue trasladado de urgencia y llegó sin signos vitales

El menor fue identificado como Thiago Altamirano. De acuerdo con la información policial, el pedido de ambulancia se registró pasadas las 22 en la vivienda donde residía junto a su madre y la pareja de ella.

El niño fue trasladado inicialmente al hospital Papa Francisco. Por la gravedad de su estado, luego fue derivado al hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales.

La causa pasó a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Los investigadores dispusieron pericias y estudios complementarios para reconstruir qué ocurrió antes del traslado y determinar si existieron hechos previos que puedan estar vinculados con las lesiones.

La madre es investigada.

El informe médico y las detenciones

Según la información incorporada a la causa, un informe del hospital habría advertido sobre un “antecedente de traumatismo previo”. Ese elemento, junto con las lesiones internas detectadas, motivó la aprehensión de la madre del niño y de su pareja.

Las detenciones fueron ordenadas mientras la Justicia reúne pruebas para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Hasta el momento, la hipótesis de un presunto maltrato infantil forma parte de las líneas que se investigan.

El fiscal Daniel Espilocín, de la Fiscalía Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quedó a cargo de las actuaciones. La pesquisa deberá establecer si la explicación inicial sobre una caída puede vincularse con las lesiones constatadas por los médicos.

Los abuelos pidieron resguardo para el hermano menor

Los abuelos paternos de Thiago se presentaron este martes ante la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia para pedir medidas de resguardo para el hermano menor del niño, un bebé de diez meses.

La familia sostuvo ante medios locales que había advertido situaciones de preocupación con anterioridad y que existían denuncias previas. Esos planteos deberán ser verificados e incorporados a la investigación judicial, sin que por el momento se hayan difundido conclusiones oficiales sobre esos antecedentes.

Mientras continúan las pericias, la Justicia busca determinar la secuencia de hechos ocurrida en la vivienda del barrio Convivencia y establecer si hubo responsabilidades penales en la muerte del niño.