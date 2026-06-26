El Centro Cultural Juan L. Ortiz mostró el talento de sus talleres artísticos

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Cultural Juan L. Ortiz realizó la muestra cuatrimestral de sus talleres con propuestas de teatro, bordado, fotografía, danza, stand up y música. Además, la entrada consistió en la donación de un alimento no perecedero.
El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue escenario de la muestra cuatrimestral de los talleres culturales, una jornada en la que alumnos y docentes compartieron con el público el trabajo realizado durante la primera parte del año. La propuesta reunió disciplinas como teatro, bordado, fotografía, danza, stand up, música y artes visuales, y tuvo un fin solidario mediante la donación de alimentos no perecederos.
Brisa García, profesora del taller de bordado, explicó que el espacio funciona actualmente los jueves por la mañana y adelantó que desde agosto cambiará de horario. "Armamos una obra colectiva entre todas y fuimos bordando un mantel que justamente se está exponiendo en la sala del medio", contó.
La docente indicó que el grupo está integrado por ocho alumnas y confirmó que las inscripciones volverán a abrirse para el segundo cuatrimestre.
Teatro, humor y nuevos artistas
Entre las propuestas también estuvo el taller de stand up, coordinado por Belisario Ruiz y Nacho Koornstra, quienes destacaron el crecimiento del espacio. "Muchos comediantes de la ciudad que hoy están circulando por bares han pasado por nuestro taller. Estamos muy contentos de ser un espacio de formación de colegas", expresó Ruiz.
Por su parte, Jorge Fillastre presentó escenas de La mala sangre, Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba, interpretadas por los 19 alumnos que integran el taller de teatro. "Son talleres muy convocantes y todos tienen su valor y la oportunidad de crecer en un área", afirmó.
Una invitación a sumarse
La jornada también incluyó una propuesta de performance y danza coordinada por Victoria Roldán, quien explicó que el grupo trabaja con intervenciones tanto en espacios interiores como exteriores del centro cultural.
"Trabajamos muy específicamente con el afuera y el adentro, así que vamos a andar por todo el andén", señaló. La muestra permitió acercar a la comunidad el trabajo que realizan los distintos talleres durante el año y convocó a nuevos interesados a sumarse a las actividades que retomarán en agosto.