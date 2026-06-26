Paraná recibirá una nueva fecha del Campeonato del Litoral de BMX: "Hay un semillero muy lindo de chicos"

REDACCIÓN ELONCE
El Parque Gazzano será escenario este sábado de la segunda fecha del Campeonato del Litoral de BMX. La competencia reunirá a corredores de Paraná y Rosario, mientras continúa creciendo la escuelita que forma a nuevos talentos.
Paraná será sede del Campeonato del Litoral de BMX este sábado con la disputa de la segunda fecha del certamen regional. La actividad se desarrollará en el circuito del Parque Gazzano, donde desde las 10.30 comenzarán las prácticas y a partir de las 14 se iniciarán las competencias en todas las categorías.
"Venimos de suspender una fecha el sábado anterior porque había llovido, entonces la reprogramamos para este sábado. A partir de las 10.30 van a ser las prácticas y desde las 14 empiezan las competencias habituales", explicó a Elonce Maximiliano Sattler, integrante de la organización.
El organizador indicó que participarán corredores de distintas ciudades. "Viene gente de Rosario y competidores de Paraná. Es un campeonato del Litoral, pero pueden venir corredores de cualquier provincia", señaló.
Un evento para toda la familia
Además de la competencia, la organización invitó al público a acompañar la jornada. "Esperamos a los corredores y también al público. Es un lindo evento familiar, va a haber servicio de cantina y tribunas para disfrutar de la competencia", comentó Sattler.
El organizador destacó además el crecimiento de la escuelita de BMX, que funciona en el mismo predio. "Hay un semillero muy lindo de chicos que empiezan a andar en bicicleta. Eso también es muy convocante", afirmó.
Un circuito sostenido por el esfuerzo
Sattler recordó que el circuito del Parque Gazzano es histórico para el bicicross paranaense y explicó que su mantenimiento depende exclusivamente del trabajo de los padres y colaboradores. "Es un predio que tenemos hace muchos años. Ha pasado por distintas comisiones, tuvo momentos de abandono y otros de mucho trabajo. Todo se hace a pulmón", expresó.
En ese sentido, remarcó que no cuentan con subsidios. "Nos movemos gracias a auspiciantes que nos prestan máquinas, tierra y materiales. Sin esa ayuda sería imposible mantener el circuito. Sería muy interesante contar con un mayor apoyo", sostuvo.
La pasión por el BMX desde los ocho años
Entre las protagonistas de la jornada estará Ema Sattler, de 8 años, quien competirá luego de dos años de práctica en la disciplina. "Entreno mucho en mi casa y también en el circuito. Vamos los martes y jueves, además de algunos sábados", contó la pequeña corredora.
Consultada sobre el sector que más disfruta del trazado, respondió sin dudar: "El partidor". Y explicó que le gusta el momento de la largada, cuando el semáforo marca la salida de los competidores.
Su padre destacó el entusiasmo de los chicos y aprovechó para invitar a nuevos participantes. "Los martes y jueves funciona la escuelita. Solo pedimos que vayan con casco, pantalón largo, remera de mangas largas y una bicicleta. Después, si les gusta, se van equipando de a poco", explicó.
Finalmente, recordó que el BMX es un deporte intenso y muy técnico. "Es una disciplina de potencia. La carrera dura alrededor de 50 segundos, pero desde que largan hasta que llegan van al máximo", concluyó.