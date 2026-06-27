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Franco Colapinto fue 14° en la última práctica del GP de Austria

El piloto argentino finalizó 14° en el tercer entrenamiento libre de la Fórmula 1 en Spielberg, por detrás de su compañero Pierre Gasly. George Russell marcó el mejor tiempo antes de la clasificación.

27 de Junio de 2026
Colapinto busca sumar puntos este domingo en Spielberg.
Colapinto busca sumar puntos este domingo en Spielberg. Foto: (AP).

REDACCIÓN ELONCE

El piloto argentino finalizó 14° en el tercer entrenamiento libre de la Fórmula 1 en Spielberg, por detrás de su compañero Pierre Gasly. George Russell marcó el mejor tiempo antes de la clasificación.

Franco Colapinto en el GP de Austria cerró este sábado los entrenamientos libres con un 14° puesto en la tercera práctica disputada en el circuito de Spielberg. El piloto argentino quedó por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien terminó 11°, en la antesala de la clasificación que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo.

 

El mejor registro de la sesión quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), seguido por su compañero Kimi Antonelli y el piloto de Ferrari Lewis Hamilton. Colapinto concluyó a 1.298 segundos de la punta, mientras que Gasly finalizó a 1.097 segundos.

 

La actividad de la décima fecha del campeonato continuará este sábado desde las 11 con la clasificación, instancia clave para definir las posiciones de salida en el Gran Premio de Austria.

Colapinto terminó detrás de su compañero de equipo. (Getty Images Europe)

Cómo terminó la práctica y el presente de Colapinto

 

En la tercera práctica, el Top 10 lo completaron Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad. Detrás de ellos finalizaron Gasly, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto y luego Colapinto, en el 14° lugar.

 

El argentino suma 16 puntos en el campeonato y ocupa el 12° puesto en la clasificación general. En la carrera anterior, disputada en Barcelona, había cruzado la meta en la octava posición, aunque una sanción de la FIA lo relegó finalmente al décimo lugar.

 

Su futuro en Alpine

 

Mientras continúa su primera temporada completa en la Fórmula 1, el futuro de Colapinto en Alpine para 2027 sigue siendo evaluado. El asesor de la escudería, Flavio Briatore, confirmó que la definición sobre la segunda butaca llegará durante el receso de agosto, publicó La Nación.

 

"Si Franco está rindiendo... ¿por qué no? Él tiene talento. Franco aún no ha mostrado su talento completamente porque todavía está en ese camino, pero si me preguntás... No lo sé. Vamos a ver", expresó el dirigente, dejando abierta la posibilidad de la continuidad del argentino en el equipo francés.

Temas:

Franco Colapinto Austria Fórmula 1
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