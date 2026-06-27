La posible formación de la Selección para enfrentar a Jordania con el entrerriano Senesi

REDACCIÓN ELONCE
Lionel Scaloni prepara una formación alternativa para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El entrerriano Marcos Senesi tendría su debut y Lionel Messi sería preservado de cara a los 16avos de final.
La formación de la Selección argentina ante Jordania tendría varias modificaciones para el cierre del Grupo J del Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni apostaría por una alineación alternativa, sin Lionel Messi desde el inicio, y con el entrerriano Marcos Senesi entre los titulares para el encuentro de esta noche.
Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, el cuerpo técnico buscará administrar cargas físicas pensando en el cruce ante Cabo Verde. En ese contexto, Emiliano "Dibu" Martínez podría dejar su lugar a Juan Musso, mientras que Messi sería preservado tras convertir cinco goles en el certamen.
En defensa también habrá cambios. Gonzalo Montiel reemplazaría a Nahuel Molina, Nicolás Otamendi ocuparía el lugar del lesionado Cristian Romero y Senesi, convocado tras la baja de Leandro Balerdi, tendría la posibilidad de debutar en la Copa del Mundo. Nicolás Tagliafico completaría la última línea.
Scaloni rotará el equipo
En el mediocampo, Exequiel Palacios ingresaría por Rodrigo De Paul, mientras que la otra duda pasa por la presencia de Giovani Lo Celso o Valentín Barco. Giuliano Simeone volvería a sumar minutos desde el arranque.
En ofensiva, Nico Paz aparece como el principal candidato para reemplazar a Messi. Julián Álvarez sería el centrodelantero, aunque Scaloni también evalúa darle una oportunidad a José "Flaco" López, publicó NA.
Posible formación: Juan Musso o Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez o José López. DT: Lionel Scaloni.