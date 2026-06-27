"Los colores que unen a un país entero": el mensaje de la Selección antes de enfrentar a Jordania

La cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un emotivo mensaje en la antesala del último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Lionel Scaloni realizaría varias modificaciones en la formación.
La Selección Argentina transmitió un mensaje cargado de sentimiento en la previa del partido frente a Jordania, correspondiente a la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Antes del encuentro, la cuenta oficial publicó una imagen de la camiseta albiceleste acompañada por la frase: "Los colores que unen a un país entero, listos", en referencia a la expectativa por una nueva presentación del equipo de Lionel Scaloni.
Los colores que unen a un país entero, listos 🩵🤍
Una piel que es una verdadera obra de arte 😏 pic.twitter.com/jPq6B6Twy8— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 27, 2026
Con la clasificación sellada, todo indica que Scaloni aprovechará el compromiso para preservar a varios habituales titulares y darles minutos a futbolistas que tuvieron menor participación durante la fase de grupos. El cuerpo técnico busca administrar cargas de cara a los cruces eliminatorios.
Rotación pensando en los 16avos
Argentina afrontará el encuentro con la tranquilidad de haber asegurado su lugar entre los mejores del certamen, aunque intentará cerrar la primera fase con un nuevo triunfo que le permita sostener el impulso futbolístico y la confianza del plantel.
El mensaje difundido en las redes sociales reforzó el espíritu de unidad que acompaña a la Albiceleste desde el inicio de la Copa del Mundo y volvió a despertar el entusiasmo de los hinchas, que esperan una nueva actuación del seleccionado en su camino hacia el objetivo de defender el título mundial.
A la espera de una confirmación, la alineación titular sería la siguiente: Juan Musso o Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez o José López. DT: Lionel Scaloni.