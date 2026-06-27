Bomberos entrerrianos viajaron a Venezuela para participar de rescates tras los terremotos

Osiris López y Gastón Velázquez son bomberos gualeyos y viajaron a Venezuela tras los terremotos

Dos integrantes de la Brigada K9 de Bomberos Voluntarios de Gualeguay fueron convocados para formar parte de la misión internacional de búsqueda y rescate que trabaja en Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron al país.

Los rescatistas Osiris López, junto a su perra Oma, y Gastón Velázquez, acompañado por su perra Roma, partieron durante la noche del viernes rumbo a la zona afectada para realizar tareas de reconocimiento y localización de víctimas.

La convocatoria fue realizada por disposición de las autoridades nacionales y a través de la Asociación Civil de Equipos Caninos de Catástrofe de la Argentina (ACECC), que coordina la participación de equipos especializados en emergencias internacionales.

Antes de la partida, la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, expresó su respaldo a los bomberos y destacó el compromiso que representan para la ciudad.

"Que Dios los ilumine, proteja y guíe en cada paso para que puedan llevar esperanza, asistencia y alivio al pueblo venezolano", manifestó la mandataria.

La misión integra el despliegue de brigadas argentinas especializadas en búsqueda con perros entrenados para operar en estructuras colapsadas, un recurso considerado fundamental durante las primeras horas posteriores a un desastre sísmico.

Venezuela continúa atravesando la emergencia provocada por los terremotos, con más de 900 fallecidos según datos oficiales. En las tareas de rescate participan brigadas provenientes de nueve países, entre ellos Argentina, Estados Unidos y España.

Mientras continúan las labores de búsqueda, el Gobierno venezolano restringió el ingreso de civiles a La Guaira, la zona más afectada por los sismos, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Argentina anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela

El Gobierno nacional anunció el envío de rescatistas, médicos, aviones y recursos de primera necesidad para colaborar con las tareas de asistencia en Venezuela tras los terremotos que afectaron al país.

La información fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien detalló que el operativo incluyó médicos emergentólogos con equipamiento completo, ambulancias, un avión Embraer, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, una aeronave de Aerolíneas Argentinas, plantas potabilizadoras de agua, expertos en estructuras colapsadas, drones, cuatro brigadas USAR, carpas, colchones, camillas y kits de cocina.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", expresó Ravier.