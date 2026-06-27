Venezuela: continúa la búsqueda entre los escombros y nuevas réplicas complicaron los rescates

Nuevas réplicas mantuvieron en alerta a la población mientras rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros. Miles de familias permanecen a la intemperie y la emergencia humanitaria se profundiza tras el devastador doble terremoto.
Los terremotos en Venezuela continúan generando una grave emergencia humanitaria mientras las tareas de rescate avanzan contrarreloj entre nuevas réplicas que mantienen en vilo a millones de personas. A tres días del doble sismo que devastó buena parte del centro-norte del país, los equipos de emergencia siguen removiendo escombros en busca de sobrevivientes, en un escenario marcado por el temor permanente y el incremento de las necesidades sanitarias y sociales.
Durante la mañana de este sábado, residentes de Caracas, La Guaira y otros estados del centro-norte volvieron a sentir nuevos movimientos sísmicos que obligaron a muchas familias a permanecer fuera de sus hogares. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó que la réplica de mayor intensidad ocurrió a las 6:55, con una magnitud de 3,8 y epicentro a 16 kilómetros de La Guaira.
Apenas once minutos después, los instrumentos registraron un nuevo temblor de magnitud 3,0 y una profundidad de 7,9 kilómetros en las cercanías de Naiguatá. Habitantes de sectores como Catia, La Vega y El Junquito relataron en redes sociales que fueron despertados por las vibraciones, que forman parte de una secuencia sísmica que no se ha detenido desde el miércoles.
Las réplicas mantienen el temor
De acuerdo con Funvisis, durante las primeras horas del sábado se detectaron al menos siete nuevos movimientos sísmicos en las zonas costeras y centrales del país. Entre ellos se registró un sismo de magnitud 3,0 a las 3:47 al norte de La Victoria, otro de 2,9 a las 5:39 cerca de Naiguatá, la réplica principal de 3,8 a las 6:55 y un nuevo movimiento de magnitud 3,0 a las 7:06.
Los especialistas explicaron que la escasa profundidad de estos eventos —inferior a los 12 kilómetros— provoca que las vibraciones y los ruidos subterráneos sean percibidos con mayor intensidad por la población. Indicaron, además, que se trata de un proceso natural de liberación de energía tras un terremoto de gran magnitud y advirtieron que las réplicas podrían extenderse durante días o incluso semanas.
Hasta el momento, el balance oficial se mantiene en 920 personas fallecidas y 3.360 heridos, aunque las autoridades anticiparon que las cifras podrían modificarse con el correr de las horas. En paralelo, estimaciones no oficiales hablan de hasta 50.000 desaparecidos, un dato que aún no fue confirmado por el Gobierno venezolano.
Miles de familias siguen sin poder regresar a sus casas
La presidenta de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, informó que hasta la jornada del viernes se habían contabilizado 214 réplicas, un número que, según especialistas, resulta compatible con un evento sísmico de semejante magnitud.
Más de 70.000 familias permanecen damnificadas. Muchas de ellas perdieron sus viviendas y continúan pasando las noches en plazas, calles o refugios improvisados por temor a nuevos derrumbes. En Caracas, La Guaira y otras localidades afectadas, la incertidumbre se convirtió en parte de la rutina cotidiana.
Edificios con profundas grietas, estructuras colapsadas y barrios enteros evacuados reflejan la magnitud de la tragedia. Uno de los puntos más críticos continúa siendo el edificio Petunia, donde bomberos, voluntarios y brigadas internacionales trabajan sin descanso para localizar posibles sobrevivientes.
Las primeras 72 horas, decisivas
La Organización Mundial de la Salud reiteró que las primeras 72 horas posteriores a un terremoto son determinantes para encontrar personas con vida. En ese contexto, hospitales y centros de salud trabajan bajo una presión extrema debido al ingreso constante de pacientes con fracturas, traumatismos craneales, quemaduras y lesiones por aplastamiento.
La infraestructura sanitaria también sufrió daños en varias ciudades, por lo que las autoridades debieron instalar hospitales de campaña y centros de atención de emergencia para reforzar la respuesta médica.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano dispuso la militarización del estado de La Guaira, declarado zona de desastre. La medida busca garantizar la seguridad, facilitar el trabajo de los rescatistas, evitar saqueos y asegurar la distribución de ayuda humanitaria en las áreas más afectadas.
Crece la ayuda internacional
La respuesta internacional se fortaleció en las últimas horas con la llegada de brigadas especializadas provenientes de México, Alemania y España, que se sumaron a un operativo integrado por más de un millar de rescatistas de al menos 16 países.
Los equipos trabajan con perros especializados, drones, sensores térmicos y tecnología de detección para intentar localizar personas atrapadas bajo los escombros antes de que se agoten las posibilidades de supervivencia.
En paralelo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lanzó un llamamiento de emergencia por 60 millones de dólares para asistir a unas 300.000 personas afectadas por el desastre. La solidaridad también se expresó en el ámbito diplomático, donde Venezuela agradeció el respaldo recibido durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un país marcado por la incertidumbre
Mientras continúan las tareas de rescate, miles de familias siguen buscando noticias sobre familiares desaparecidos mediante bases de datos colaborativas y registros hospitalarios. La incertidumbre se mantiene como una de las consecuencias más dolorosas de la tragedia.
Los expertos sostienen que las réplicas seguirán formando parte del proceso de reajuste de la falla tectónica y recuerdan que, aunque disminuye la probabilidad de un nuevo sismo de igual magnitud, persiste el riesgo de colapsos en estructuras debilitadas.
Con el paso de las horas, Venezuela enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente: rescatar a quienes aún permanecen bajo los escombros, asistir a decenas de miles de damnificados y comenzar una reconstrucción que demandará años de trabajo y una amplia cooperación internacional.