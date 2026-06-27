Dictaron preventiva a imputado por abuso sexual en Nogoyá tras denuncias de hostigamiento al jurado

La Justicia ordenó este viernes la detención de César Roberto Cepeda, el hombre que está siendo juzgado mediante un juicio por jurados en Nogoyá, acusado de haber abusado sexualmente de dos sobrinas cuando eran niñas. La decisión se produjo luego de que al menos tres integrantes del jurado popular denunciaran presuntos episodios de hostigamiento por parte de familiares y allegados del imputado.

La acusación es sostenida por el fiscal Fernando Martínez, mientras que el juez técnico del debate es el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tórtul.

Denunciaron intimidaciones al jurado

Durante el desarrollo del juicio se registraron distintos episodios que encendieron la alarma en el tribunal.

Uno de los integrantes del jurado, oriundo de Crucesitas, rompió en llanto durante una audiencia al manifestar que temía sufrir represalias. Otro de los jurados denunció que personas desconocidas se presentaron en su lugar de trabajo, mientras que un tercer integrante informó haber recibido solicitudes de amistad en Facebook e Instagram de personas vinculadas al entorno del acusado.

Ante esta situación, la Justicia resolvió ordenar la prisión preventiva de Cepeda en la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá.

Desde entonces, el acusado es trasladado esposado a cada audiencia y permanecerá detenido, al menos, hasta la finalización del juicio.

El veredicto se conocería el martes

Está previsto que el próximo martes 30 de junio, cuando se cumplan exactamente seis años de la denuncia, el jurado popular emita su veredicto.

Los integrantes del jurado deberán responder únicamente si consideran al acusado culpable o no culpable de los hechos atribuidos.

En caso de un veredicto condenatorio, Cepeda continuará privado de su libertad hasta la audiencia de cesura, donde se definirá la pena que eventualmente le corresponderá.

Un caso denunciado en 2020

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 1 de julio de 2020 por los padres de dos niñas, que en ese momento tenían 3 y 6 años.

Según la acusación, los abusos habrían ocurrido en la vivienda de Cepeda, en Lucas González, departamento Nogoyá, donde las menores permanecían al

cuidado de sus tíos mientras su madre trabajaba.

Actualmente, las niñas tienen 9 y 11 años.

Un proceso judicial con varias instancias

A fines de 2025, la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, rechazó los planteos de la defensa del imputado, ejercida por Walter Martínez, y remitió la causa a juicio por jurados.

El expediente había atravesado previamente distintas instancias judiciales. En 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, había dispuesto la remisión de la causa a juicio, decisión que luego fue confirmada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi.

Sin embargo, en febrero de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia anuló esa resolución y ordenó retrotraer el proceso para que el caso fuera encauzado mediante el sistema de juicio por jurados, modalidad con la que actualmente se desarrolla el debate.