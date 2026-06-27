Torneo de Pelota a Mano en el Club de Pescadores reunió a 14 parejas en homenaje a Paraná

El Club de Pescadores fue escenario de un torneo de pelota a mano organizado en el marco de los festejos por el 213° aniversario de la ciudad de Paraná. La competencia reunió a 14 parejas representantes de las principales instituciones vinculadas históricamente a este deporte y se desarrolló desde las 14 hasta las instancias finales de la noche del sábado.

Gabriel Mistura destacó la importancia del certamen y presentó a uno de los organizadores, Joel Altamirano, quien agradeció el acompañamiento del público.

Altamirano también remarcó el respaldo recibido por parte de la institución anfitriona y el entusiasmo de los participantes. "Contento y agradecido con el club porque gracias a ellos está saliendo el evento".

Por su parte, Osvaldo Álvarez Maldonado explicó que participaron los clubes con mayor tradición en la disciplina. "Los clubes que históricamente han representado a la pelota a mano, el Paraná Rowing Club, el Club Estudiantes, el anfitrión, que es el Pescadores".

Además, señaló una particularidad reglamentaria implementada en esta edición.

"Lo que tiene esta modalidad o este torneo en particular, que es una innovación dentro de lo que es el tipo de juego nuestro, es que tiene un suplente. De hecho, recientemente un jugador se tironeó, tuvo que dejar la cancha y se reemplaza por otro jugador de fuera que entra a reemplazarlo en su lugar. Eso no sucede en los torneos habituales."

Álvarez Maldonado también destacó el valor histórico de la disciplina para la capital entrerriana. "Se forman duplas, siempre se juega de binomio. Es la única modalidad autóctona de la ciudad de Paraná. Creo que junto con el softbol somos los dos deportes que hemos representado históricamente a la ciudad. Muy agradecidos y espero que sigan los torneos invernales a lo largo de la temporada".

En cuanto a la convocatoria, el dirigente confirmó que la competencia contó con una importante participación, con 14 parejas.

Y agregó: "Tuvo una convocatoria importantísima. Gracias a Dios han respondido todos más allá de las dificultades, sobre todo del día de ayer, era más complicado organizarlo. Hoy ya la mayoría de los jugadores pudieron llegar, así que muy agradecidos a todos ellos".