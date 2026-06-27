El CAE lanzó su escuela de canotaje y apuesta a formar futuros palistas

REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Estudiantes de Paraná presentó oficialmente su escuela de canotaje, una propuesta abierta para socios y no socios que funcionará durante todo el año en la sede Playa. El proyecto busca promover la práctica recreativa y también la competencia.
La escuela de canotaje del Club Atlético Estudiantes (CAE) fue presentada oficialmente este viernes en la sede Playa de la institución. La propuesta estará destinada a niños, jóvenes y adultos, será abierta tanto para socios como para no socios y combinará la enseñanza recreativa con la formación deportiva, con el objetivo de integrar en el futuro la Federación Entrerriana de Canotaje y competir representando al club.
Un proyecto con proyección deportiva
El presidente del CAE, Emilio Fouces, destacó que la incorporación del canotaje representa un nuevo paso en el crecimiento institucional y permitirá potenciar el uso de la sede Playa durante todo el año.
"Estamos celebrando un día muy lindo en el club, que es el lanzamiento de una nueva disciplina. El canotaje va a darle mucho más sentido deportivo a nuestra sede de la playa, así que estamos más que contentos", expresó.
Además, remarcó que el proyecto comenzó con una fuerte inversión institucional. "Se adquirieron las primeras embarcaciones, que están pintadas con los colores del club. El proyecto es muy ambicioso y seguramente se va a ir consolidando y haciendo grande dentro del club", sostuvo.
La playa, un espacio con actividad permanente
Fouces explicó que la sede Playa continúa creciendo con distintas obras y que el nuevo deporte permitirá mantener una actividad constante más allá de la temporada estival.
"La playa permanentemente está recibiendo obras. El río nos ha dado un respiro y hoy tenemos una sede hermosa. La inclusión del canotaje va a traer una actividad permanente durante todo el año, y eso también está muy bueno", afirmó.
El dirigente también anticipó que el objetivo es que la institución participe en competencias oficiales. "La idea es incorporarlo como disciplina deportiva y competir como Club Estudiantes. En todas las disciplinas hacemos el esfuerzo para ser protagonistas y esta no va a ser la excepción. Seguramente tendremos algunos palistas que en algunos años van a destacarse representando al club", manifestó.
Inscripciones abiertas para todas las edades
El entrenador de la disciplina, conocido como "Pala", explicó que la propuesta busca acercar el río a toda la comunidad. "El club ha apostado fuerte por esta actividad. Está abierta para socios y también para quienes no son socios y nunca tuvieron la posibilidad de acercarse al río o practicar canotaje. Queremos que vivan esa experiencia", señaló.
Respecto de la inscripción, indicó: "Pueden acercarse a la secretaría de la sede central del Parque Urquiza o venir a la sede Playa los martes, jueves o sábados. Allí les informaremos los requisitos y podrán anotarse. Las clases ya comenzaron".
Asimismo, detalló que habrá distintos niveles de formación. "Tenemos escuela de iniciación, entrenamiento para adultos y un grupo de jóvenes que apunta a la competencia. También queremos sumarnos a la Federación Entrerriana y empezar a representar al club en los distintos torneos", explicó.
Un sueño compartido por los socios
Una de las impulsoras del proyecto destacó que la creación de la escuela responde a un viejo anhelo de muchos integrantes de la institución. "Es un sueño que logramos concretar con el apoyo del presidente y de la comisión directiva, pero que muchos socios ya habían soñado antes. Poder llevarlo a cabo es hermoso porque significa valorar nuestro río como parte de nuestra identidad como paranaenses y como socios del club", expresó.
Además, agregó: "Vamos a trabajar para que este sea el primer paso de muchos más. Tenemos un entrenador de lujo y un gran acompañamiento institucional. Recién estamos empezando".
Otro de los colaboradores resaltó el potencial que ofrece el entorno natural de Paraná para el desarrollo de la disciplina. "Las autoridades del club supieron aprovechar el recurso natural del río y la cultura que tiene Paraná de convivir con él. Todo está dado para que esta actividad sea realmente un éxito", afirmó.