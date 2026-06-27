Familia argentina sobrevivió a los terremotos en Venezuela y sueña con volver a su país: "Perdimos todo"

Los terremotos en Venezuela dejaron a una familia argentina sin hogar, sin documentos y con el único objetivo de regresar al país. María, oriunda de San Miguel, provincia de Buenos Aires, sobrevivió junto a sus dos hijos al derrumbe del edificio donde vivían y actualmente permanece en un alojamiento provisorio mientras gestiona la repatriación.

La mujer vive desde hace un año en Venezuela junto a su esposo, venezolano nacionalizado argentino, y sus hijos de 7 y 2 años. El día de la tragedia se encontraba fuera de su departamento, ubicado en El Junquito, al sudoeste de Caracas, cuando comenzaron los dos fuertes movimientos sísmicos.

"Todo se vino abajo en segundos"

María recordó el momento en que comenzaron los terremotos y describió el caos que se vivió en las calles. "Todo se vino abajo en segundos", relató en una entrevista con TN.

Según contó, cientos de personas corrían desesperadas mientras se escuchaban gritos y enormes nubes de polvo cubrían la ciudad por el derrumbe de edificios y otras estructuras. Después de reencontrarse con su esposo, ambos recorrieron la zona para conocer la magnitud de la tragedia.

Solo pudieron recuperar ropa para los chicos

Entre los escombros quedó prácticamente toda la vida de la familia. Sin embargo, lograron recuperar una valija con ropa infantil que el propietario de la vivienda había guardado previamente por falta de espacio dentro del departamento. "Por suerte era ropa de los chicos y es la que están usando ahora", explicó.

La primera noche la pasaron en un refugio improvisado en el barrio de La Candelaria, en Caracas, donde recibieron asistencia de voluntarios y vecinos. Más tarde, una familia que abandonaba la capital venezolana les ofreció trasladarlos hasta Puerto La Cruz, donde actualmente permanecen alojados de manera provisoria en una pensión.

"Nuestro sueño es volver a Argentina"

Conmovida por la situación, María aseguró que solo desea regresar junto a sus seres queridos. "Nuestro sueño es volver a Argentina y estar con nuestra familia. Acá perdimos todo, desapareció el esfuerzo de años en apenas un minuto", expresó entre lágrimas.

También perdieron los documentos

Además de la vivienda, la familia perdió toda la documentación personal. Los documentos de identidad y los pasaportes quedaron sepultados bajo los escombros, por lo que iniciaron gestiones ante la Cancillería argentina para obtener asistencia y poder regresar al país.

Según explicó María, las autoridades diplomáticas ya tomaron conocimiento del caso y analizan alternativas para facilitar la repatriación.

La situación resulta aún más compleja porque uno de sus hijos tiene diagnóstico de autismo y el menor todavía no habla. "Nos donaron pañales, leche y comida. Los venezolanos nos ayudaron muchísimo desde el primer momento", agradeció.

Mientras continúan los operativos de rescate y asistencia tras los terremotos, la familia espera una respuesta que le permita volver a la Argentina y comenzar nuevamente.