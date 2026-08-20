Quini 6 de $11,5 millones en Paraná: fue a comprobar su boleta y “se sorprendió”, dijo la agenciera

Un apostador ganó más de $11,5 millones en el Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y la fortuna tuvo como escenario a la Agencia Nº 608 de Paraná. El ganador, un hombre mayor y cliente habitual del local, se presentó este jueves por la mañana con la boleta en sus manos y todavía sin estar completamente seguro de que el premio fuera suyo, confirmaron a Elonce.

La escena fue relatada a Elonce por Vanesa Mendieta, titular de la agencia donde se realizó una de las apuestas ganadoras. La responsable del comercio recordó que el hombre llegó dispuesto a comprobar personalmente el ticket. “Él en realidad vino a ver si realmente había sacado, así que se sorprendió cuando pasó la boleta acá”, contó.

La confirmación transformó rápidamente la incertidumbre en alegría. “Súper contento. Nosotros le dimos todos los pasos a seguir y él se fue ya a cobrarlo”, relató Mendieta. Debido al monto obtenido, el dinero no podía ser entregado en el establecimiento y el ganador debió continuar el procedimiento correspondiente para hacerse del premio.

Un cliente habitual que llegó a comprobar su suerte

La identidad del afortunado no trascendió, pero Mendieta confirmó que no se trataba de alguien que hubiera ingresado circunstancialmente al negocio. “Es un cliente habitual”, remarcó al dialogar con Elonce. Además, indicó que se trataba de “una persona mayor”, un detalle que hizo especialmente emotivo el momento para quienes trabajan diariamente en el lugar.

La titular de la Agencia Nº 608 explicó que el hombre prácticamente llegó a confirmar una noticia que todavía le costaba creer. “Él se sorprendió cuando pasó la boleta acá”, reiteró sobre el instante en que el sistema terminó de despejar cualquier duda. Más tarde recordó las palabras con las que el apostador había llegado al comercio: “Vamos a probar si realmente saqué”.

El ganador no contó qué haría con los más de $11,5 millones. Para Mendieta, conocer el destino del dinero quedó en un segundo plano frente a la satisfacción de verlo retirarse con la certeza del premio. “Nosotros quedamos más que nada conformes con que el cliente se vaya realmente feliz. Por ahí no suelen comentar”, expresó.

Los números que entregaron el premio millonario

Los números favorecidos en el Siempre Sale fueron 07, 21, 27, 30, 32 y 37. La combinación terminó convirtiéndose en una jugada difícil de olvidar tanto para el ganador como para la agencia que había vendido el ticket. Al repasar la secuencia, Mendieta reconoció entre risas que no eran números especialmente habituales: “No son muy salidores, pero bueno”.

La noticia comenzó a circular rápidamente y también cambió la rutina del establecimiento. “Desde temprano está con mensajes, aparte la gente se entera, te llenan de mensajes felicitándote”, contó la agenciera. Para un comercio relativamente nuevo, haber vendido una apuesta ganadora representó además una inesperada carta de presentación.

“La verdad que estamos súper contentos porque es una agencia nueva”, destacó Mendieta. La comerciante sostuvo que noticias de este tipo generan una repercusión particular entre quienes habitualmente juegan a la lotería, especialmente porque permiten ponerle rostro cotidiano a una posibilidad que muchas veces parece lejana.

“Uno no cree que puede llegar a tener esa suerte”

Más allá de la cifra, Mendieta puso el foco en las historias que observa diariamente detrás de cada apuesta. Personas que ingresan, eligen números y conservan la expectativa de que una combinación pueda modificar su realidad. “Imaginate que vienen muchas personas con el sueño de sacarse para hacer realidad sus proyectos, entonces es como que a nosotros nos satisface”, explicó a Elonce.

La responsable de la agencia también se refirió a la incredulidad que suele rodear a los grandes premios hasta que aparece un ganador concreto. “Hay muchas veces que pasa que la gente no cree. Entonces, cuando se hace realidad, uno también se queda más contento”, afirmó. Y resumió esa sensación con una frase que atravesó la mañana: “Uno no cree que puede llegar a tener esa suerte”.

En este caso, la suerte encontró a un apostador que frecuentaba el establecimiento y que, incluso después de conocer los resultados, necesitó acercarse con su boleta para comprobarlos. La confirmación llegó en el mismo lugar donde había comenzado todo: frente al mostrador de la Agencia Nº 608.

Una agencia nueva que combina apuestas y cafetería

Mendieta explicó que el establecimiento apuesta a un formato diferente al tradicional. “La idea de esto es reunir lo que es una agencia de lotería. La gente puede venir a jugar y también puede venir a tomarse un café”, señaló. El espacio cuenta además con una pantalla gigante que permitió reunir público durante transmisiones deportivas.

La repercusión del premio, consideró, puede ayudar a que más personas conozcan el comercio. “Cuando se vende un premio así también nos beneficia en algún modo porque la gente viene, se acerca un poco más”, explicó. La satisfacción, sin embargo, estuvo centrada principalmente en haber acompañado al ganador durante los primeros minutos posteriores a la confirmación.

La mañana terminó con el apostador siguiendo los pasos necesarios para cobrar su premio y con la agencia recibiendo felicitaciones. Para Mendieta quedó una imagen: la de un cliente habitual que entró con dudas, pasó su boleta por el sistema y descubrió que aquella combinación de seis números había convertido una apuesta cotidiana en un premio superior a los $11,5 millones.