Paranaense es campeón sudamericano de fisicoculturismo: los secretos para mantener la disciplina

El paranaense Lucca Tamareu vivió un fin de semana inolvidable en Rosario al consagrarse campeón argentino en dos categorías, además de obtener el título sudamericano y el subcampeonato sudamericano en Classic Physique.

El atleta de 24 años contó que el sábado se coronó a nivel nacional y que el domingo volvió a subirse a lo más alto del podio. “Salí campeón argentino en dos categorías y al día siguiente fui campeón sudamericano y subcampeón sudamericano”, explicó al repasar su actuación.

Tamareu, que mide 1,66 metros, compitió en la categoría de hasta 80 kilos y explicó que en Classic Physique el peso está condicionado por la altura. “Tenía que dar hasta 77 kilos y llegué con 76; si te pasás, no podés competir”, detalló.

Una pasión que empezó a los 11 años

El campeón recordó que comenzó a entrenar siendo apenas un niño gracias a la influencia de su padre, también fisicoculturista. “Entreno desde los 11 años. Mi papá competía a mi edad y fue quien me llevó al gimnasio”, relató.

Sobre la transformación física que exige el deporte, sostuvo que las etapas de volumen y definición modifican por completo el cuerpo. “La cara cambia totalmente; entre una foto y otra puede haber apenas cuatro kilos de diferencia”, comentó.

La disciplina detrás del físico

Lejos de los mitos, Tamareu aseguró que su alimentación es variada, aunque reconoció que el pollo y el huevo siguen siendo protagonistas por practicidad. “También como carne y pescado; lo simple funciona porque necesitás controlar cada comida”, afirmó.

El paranaense reveló que nunca cede a las tentaciones durante una preparación y explicó el motivo con una frase que resume su filosofía deportiva: “Pueden estar comiendo una hamburguesa delante mío y yo sigo con mi comida. Si me fallo, me estoy fallando a mí”.

También reconoció que el culturismo implica resignar hábitos habituales para muchos jóvenes. “Alcohol no tomo y, durante la preparación, solamente hago una comida libre si mi entrenador me lo indica”, señaló.

Un equipo dentro y fuera del escenario

Tamareu destacó el papel fundamental de su pareja en cada competencia y aseguró que el logro también le pertenece. “No sé si podría hacer lo que hago si ella no estuviera a mi lado. Somos un equipo”, expresó.

Además de competir, el fisicoculturista trabaja como entrenador y aseguró haber acompañado a cientos de personas en sus cambios físicos. “Tengo más de 800 casos de éxito reales. Se puede cambiar el cuerpo sin sufrir y siguiendo un plan adecuado”, concluyó.