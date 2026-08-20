Hans Feder Ponce y el objetivo que mantiene vigente: “Me gustaría volver a la Liga Nacional”

REDACCIÓN ELONCE
El basquetbolista repasó en El Once Deportivo su recorrido profesional y aseguró que atraviesa un buen momento. Mientras se prepara para jugar la Liga Argentina con Deportivo Norte, reconoció que regresar a la máxima categoría es uno de sus grandes objetivos.
La Liga Argentina de Básquet tendrá nuevamente a Hans Feder Ponce como uno de los jugadores entrerrianos que buscarán protagonismo en la temporada 2026/27. El escolta de 27 años se incorporará a Deportivo Norte de Armstrong, donde comenzará el lunes la pretemporada con la expectativa de integrar un equipo competitivo y pelear por objetivos importantes.
En diálogo con El Once Deportivo, el basquetbolista destacó la seriedad del proyecto que encabeza Alejandro Cupulutti y explicó por qué eligió continuar su carrera en el conjunto santafesino. "Norte en la categoría tiene fama de ser un club muy ordenado. Se sabe a lo que juega, el técnico tiene un estilo particular y suele potenciar mucho a los jugadores", señaló.
El jugador también valoró la posibilidad de permanecer cerca de Paraná y anticipó sus expectativas: "Buscaba un club serio y tener la posibilidad de jugar cerca. Creo que va a ser una buena temporada". Deportivo Norte afrontará una nueva participación consecutiva en la segunda categoría del básquet argentino y contará con una base de juveniles formados en la institución.
De Colón a una experiencia internacional en Paraguay
Feder Ponce llega al nuevo desafío después de una destacada temporada individual con Colón, donde terminó entre los máximos anotadores de la Liga Argentina pese a las dificultades deportivas y extradeportivas que atravesó el equipo. "En lo personal salí goleador, me fue bien y tuve una buena temporada. Eso también me abrió la posibilidad de ir a Paraguay", recordó.
Posteriormente se incorporó a Colonias Gold, donde disputó durante dos meses la máxima categoría paraguaya y alcanzó las semifinales. "La liga es muy competitiva y dura. Mi paso por Paraguay fue muy bueno", aseguró. Además, destacó el nivel de los extranjeros que participan del certamen y la experiencia de conocer una nueva cultura.
Tras ese recorrido, aseguró encontrarse preparado físicamente para comenzar la pretemporada: "Creo que me encuentro diez puntos para arrancar". Su objetivo ahora será trasladar el rendimiento individual al plano colectivo: "Quiero pelear con el equipo, entrar a playoffs, competir y tratar de llegar a instancias finales, que al final del día es lo más importante".
Quique Club, una camiseta ligada a su historia
Durante la entrevista, Hans Feder Ponce también repasó su fuerte identificación con Quique Club. Si bien comenzó a jugar al básquet a los cinco años en Neuquen, realizó prácticamente toda su formación en la institución del barrio y la definió directamente como "mi casa".
El escolta pudo regresar durante un receso y participar del proceso que permitió a Quique recuperar protagonismo provincial y posteriormente competir a nivel nacional. "Siempre tenía el deseo de volver y devolverle un poco al club todo lo que me dio", explicó. Para Ponce, contar nuevamente con un equipo competitivo también resulta fundamental para las divisiones inferiores.
"Está bueno que los chicos vean que se pueden dedicar, que el día de mañana pueden ser profesionales y, sobre todo, hacerlo en el club", sostuvo. Además, consideró que el actual plantel de Quique, por su juventud, "tiene mucho margen para mejorar" y confió en que realizará un buen torneo.
El sueño de volver a la Liga Nacional
Con 27 años y una extensa trayectoria que incluye pasos por San Isidro, Deportivo América de Rosario, Oberá, GEPU, Colón y el básquet paraguayo, Feder Ponce todavía conserva grandes objetivos. Uno de ellos es regresar a la Liga Nacional, competencia que ya disputó cuando ocupaba ficha Sub 23.
"Me gustaría volver. Tuve la chance esta temporada, pero decidí por algunas razones no dar el salto. Hoy soy otro jugador y me gustaría jugarla como mayor", afirmó. También mantiene pendiente otro desafío: conseguir un ascenso, luego de haber estado cerca en diferentes oportunidades durante su carrera.
"Me tocó jugar por el ascenso y perder una final. Es algo que tengo pendiente, me encantaría ascender", reconoció. Mientras espera el inicio de la Liga Argentina, previsto para octubre, Hans Feder Ponce iniciará una nueva etapa en Deportivo Norte con la intención de sostener el nivel alcanzado durante una temporada que lo consolidó como uno de los jugadores destacados de la categoría.