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Gualeguaychú será sede de las Jornadas Nacionales sobre donación de sangre y médula ósea

El encuentro se realizará el 11 de septiembre y reunirá a profesionales de la salud y referentes de 30 organizaciones del país. Además, habrá una colecta de sangre y registro de donantes.

20 de Agosto de 2026
Gualeguaychú será sede de un encuentro sobre donación de sangre y médula ósea
Gualeguaychú será sede de un encuentro sobre donación de sangre y médula ósea

El encuentro se realizará el 11 de septiembre y reunirá a profesionales de la salud y referentes de 30 organizaciones del país. Además, habrá una colecta de sangre y registro de donantes.

Gualeguaychú será sede del XI Encuentro de la Red Argentina de Promotores Voluntarios de Sangre y Médula Ósea el próximo 11 de septiembre. La actividad está dirigida a docentes, estudiantes de nivel secundario y universitario, equipos de salud y a la comunidad en general.

La jornada comenzará a las 09:30 en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”, en Estrada 1080 y contará con las exposiciones de María Susana Pisarello, directora de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, y Silvina Kuperman, coordinadora de los Bancos Asistenciales del Hospital Garrahan.

Durante la actividad habrá una colecta de sangre y registro de médula ósea. Ambas instancias se llevarán a cabo de 10 a 14 horas. Para el registro de potenciales donantes de médula se utilizará la técnica de hisopado.

Quienes deseen participar del XI Encuentro, deberán registrarse previamente a través del siguiente formulario: https://forms.gle/i1R397nNptrWDjS57

La jornada es organizada por la ONG Donar en Vida, con la colaboración del Banco de Sangre de Gualeguaychú, el Hospital Bicentenario, el Incucai y el Gobierno de Gualeguaychú.

La décima edición del Encuentro se realizó el 12 y 13 de septiembre en Villa Mercedes, San Luis; mientras que la novena fue en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

Temas:

donación de sangre Gualeguaychú
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