Boca prepara una oferta por Francisco Álvarez para sumar otro refuerzo

Boca prepara una oferta por Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors que es prioridad para Rodolfo Arruabarrena. El central tiene una cláusula cercana a los siete millones de dólares y podría convertirse en la quinta incorporación.
Boca prepara una oferta por Francisco Álvarez y buscará avanzar por el defensor central de Argentinos Juniors antes del cierre del mercado de pases. El futbolista es uno de los principales objetivos del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena para reforzar una posición considerada prioritaria dentro del plantel.
El zaguero del “Bicho” siempre estuvo entre los nombres que más interesaron al Xeneize, aunque la institución también analizó otras alternativas, entre ellas Santiago Núñez, de Estudiantes de La Plata, e Ignacio Ovando, de Rosario Central.
Semanas atrás, Boca había desistido de avanzar por Álvarez debido a su elevada cotización. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme habría decidido retomar las conversaciones y prepararía una propuesta para presentar ante Argentinos Juniors.
Por qué Boca busca incorporar otro defensor
La intención de sumar un marcador central diestro surgió ante las dudas que existen en esa posición. Lautaro Di Lollo atraviesa una molestia en el pubis que incluso podría dejarlo afuera del clásico frente a Racing, mientras que Nicolás Figal tampoco habría terminado de convencer al cuerpo técnico.
En ese contexto también apareció como alternativa Kevin Lomónaco, defensor de Independiente que fue ofrecido al conjunto de la Ribera. Sin embargo, Arruabarrena buscaría un futbolista con características diferentes para completar la defensa.
Álvarez reúne varias de las cualidades pretendidas por el entrenador. Se caracteriza por su buen manejo de la pelota y su participación en la salida desde el fondo, además de aportar solidez defensiva y presencia en el juego aéreo pese a medir 1,80 metros.
Los números de Francisco Álvarez en Argentinos Juniors
El defensor disputó 25 partidos con Argentinos Juniors durante la presente temporada y se consolidó como una de las piezas destacadas del equipo dirigido por Nicolás Diez, que se encuentra entre los protagonistas de la tabla general de la Liga Profesional.
Además de su tarea defensiva, Álvarez convirtió tres goles. Con el zaguero dentro del equipo, Argentinos consiguió mantener su arco sin recibir tantos en 13 oportunidades durante la campaña.
Su rendimiento despertó el interés de Boca, aunque el principal obstáculo para concretar la transferencia será económico. El defensor posee una cláusula de rescisión cercana a los siete millones de dólares, una cifra importante para el mercado local.
Cuánto podría pagar Boca por el defensor
Por el momento no trascendió el monto de la propuesta que Boca presentaría a Argentinos Juniors. La expectativa está puesta en conocer si el ofrecimiento será suficiente para que la dirigencia encabezada por Cristian Malaspina acepte iniciar formalmente una negociación.
El Xeneize deberá moverse rápidamente si pretende cerrar la operación, ya que queda poco más de una semana para que finalice el mercado de pases. La incorporación de un central aparece como uno de los últimos objetivos de la dirigencia antes del cierre de la ventana de transferencias.
En caso de que las negociaciones prosperen, Francisco Álvarez se transformaría en el quinto refuerzo de Boca en este mercado, luego de una etapa con varias incorporaciones destinadas a renovar diferentes sectores del plantel.
Podría ser el quinto refuerzo de Boca
Hasta el momento, el conjunto azul y oro incorporó a Leandro Lozano, quien también llegó procedente de Argentinos Juniors, además de Sebastián Villa, Álvaro Montero y Enner Valencia.
Ahora, la atención está puesta nuevamente en La Paternal. El objetivo de Boca será alcanzar un acuerdo por un defensor que Arruabarrena considera compatible con el funcionamiento que pretende para su equipo, principalmente por su capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo.
Con el cierre del mercado cada vez más cerca, Boca acelerará las gestiones para intentar concretar la llegada de Francisco Álvarez. La propuesta económica será determinante para conocer si Argentinos Juniors está dispuesto a desprenderse de una de sus figuras y si el defensor se convierte finalmente en la quinta cara nueva del Xeneize.