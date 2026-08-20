Alberto Kornblihtt en Paraná: “Este gobierno está destruyendo la ciencia”

El prestigioso biólogo molecular Alberto Kornblihtt brindó una conferencia en Paraná, donde advirtió sobre la situación que atraviesa el sistema científico argentino y sostuvo que el país vive el peor escenario para la investigación desde el regreso de la democracia.

Durante su exposición, Kornblihtt afirmó que “a este gobierno no solo no le interesa la ciencia como para promoverla, sino que la está destruyendo” y remarcó que se están desmantelando estructuras que demandaron décadas de construcción.

El investigador comparó distintos períodos políticos y consideró que existe un patrón de reducción presupuestaria en los gobiernos de derecha. En ese sentido, señaló que “hay una coincidencia con los gobiernos de tinte de derecha en que en general se disminuye el presupuesto de ciencia y técnica, pero este gobierno ha sido el peor”.

Una mirada histórica

Al repasar las últimas décadas, el biólogo sostuvo que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron positivos para el desarrollo científico por el crecimiento en infraestructura, salarios y financiamiento, mientras que recordó que durante la gestión de Mauricio Macri hubo un retroceso. También evaluó que, pese a las dificultades generales del gobierno de Alberto Fernández, “en el aspecto de ciencia y técnica estuvo muy bien”.

Más allá del debate presupuestario, Kornblihtt dedicó parte de la charla a los avances en la investigación sobre la atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad genética poco frecuente. Allí destacó el encuentro con una familia entrerriana cuyos dos hijos conviven con esa patología y recordó el trabajo que su equipo desarrolla desde hace una década.

El científico explicó que “hemos llegado a un punto en que podría aplicarse en pacientes, pero todavía faltan hacer ensayos clínicos”, y valoró el acompañamiento permanente de FAME, la organización de familiares de personas con atrofia muscular espinal de Argentina, con la que mantienen un vínculo estrecho desde el inicio del proyecto.

Kornblihtt concluyó que sostener el financiamiento de la investigación resulta indispensable para que desarrollos científicos nacidos en el país puedan transformarse en tratamientos concretos para los pacientes.