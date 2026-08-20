Futbolista reconoció su ludopatía y contó que debe 50.000 dólares  

El futbolista Jonatan Gómez reconoció que debe 50.000 dólares a una plataforma clandestina de apuestas y contó cómo la ludopatía afectó su carrera y a su familia.
El futbolista Jonatan Gómez reconoció que atraviesa un proceso de recuperación por ludopatía, reveló que mantiene una deuda de 50.000 dólares vinculada con una plataforma clandestina de apuestas y describió las consecuencias que la adicción tuvo sobre su familia y su carrera profesional. Además, cuestionó al fiscal Aquiles Balbis luego de que fuera desestimada su denuncia por presuntas extorsiones.
El actual jugador de Sarmiento de Junín y exintegrante de Rosario Central y Racing brindó una entrevista al periodista Roberto Caferra en la que aseguró que llevaba cuatro meses sin apostar, bajo tratamiento, control profesional y medicación. Gómez sostuvo que su objetivo era superar una adicción que, según relató, comenzó en 2020.
“Perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, expresó el deportista al describir su situación.
La denuncia por extorsión que fue desestimada
Las declaraciones se conocieron después de que la Justicia desestimara la denuncia presentada por Gómez por presuntas extorsiones relacionadas con una deuda generada por apuestas en una plataforma clandestina.
El futbolista había denunciado que contrajo deudas por apuestas online a mediados de 2025 y que posteriormente comenzó a recibir reclamos de pago e intimidaciones mediante WhatsApp. Sin embargo, había indicado que borró esos mensajes.
El fiscal Aquiles Balbis resolvió desestimar la presentación al considerar que no existían elementos serios suficientes para continuar con la investigación. Gómez cuestionó esa decisión y afirmó: “El fiscal nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme”.
“La ludopatía es como una droga”
Más allá de la situación judicial y económica, el futbolista puso el foco en las consecuencias que las apuestas tuvieron sobre su comportamiento cotidiano. Explicó que la adicción modificó su personalidad, afectó sus relaciones personales y llegó a interferir con su actividad profesional.
“Te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad”, describió. Según recordó, al comenzar su recuperación volvió a conversar con amigos que le señalaban que durante ese período lo notaban ausente o distante.
Gómez contó que también comenzó a aislarse y que su esposa percibía los cambios. “Me irritaba todo el tiempo”, reconoció al explicar cómo reaccionaba mientras atravesaba los períodos de apuestas.
El celular y una adicción difícil de advertir
El futbolista comparó la ludopatía con otras adicciones y advirtió especialmente sobre una característica del juego online: la posibilidad de apostar permanentemente desde un teléfono celular sin que las personas que están alrededor puedan advertirlo.
“Esto es una droga. Esto quiero que lo tengan claro también la gente, que es como una droga. Es más silencioso, porque yo hoy puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta que yo estoy jugando”, manifestó.
Durante la entrevista, Gómez respondió afirmativamente cuando le preguntaron si se reconocía como ludópata. Además, ubicó el comienzo de su problema en 2020, después de regresar al fútbol argentino procedente de Brasil.
“Lo mío arrancó en el 2020, cuando vuelvo de Brasil, que fue después de la pandemia, que yo vuelvo a Argentinos Juniors. La verdad que arranca ahí el tema, que ahí es donde empezó todo el tema este de los juegos online”, recordó.
“La ludopatía no te deja escuchar”
Gómez contó que su esposa había intentado advertirle sobre el problema cuando descubrió que estaba apostando. Sin embargo, reconoció que en ese momento no logró dimensionar la situación ni escuchar las advertencias de su entorno.
“Mi mujer en un momento me lo dijo porque se enteró, pero te vuelvo a repetir, no escuchás. La ludopatía no te deja escuchar. Es algo que no te deja pensar, no te deja reaccionar, te pueden decir lo que sea”, relató.
También reconoció que atravesó períodos en los que interrumpió las apuestas después de que personas cercanas descubrieran lo que ocurría o cuando las pérdidas económicas comenzaron a generar consecuencias difíciles de ocultar.
Según explicó, el temor también profundizó el aislamiento. Frente a las deudas, señaló que la persona puede no encontrar la manera de pedir ayuda: “Uno tiene una deuda y no sabe cómo salir y por temor no cuenta y por temor se esconde”.
El momento más doloroso: la separación de sus hijos
Al ser consultado sobre qué situación logró finalmente hacerlo reaccionar, Gómez respondió que fue el impacto que la ludopatía provocó sobre su núcleo familiar.
“Ahora perder a mi familia. Ahora cuando voy a ver a mis nenes y mis nenes lloran y me dicen: ‘¿Por qué papá se va?’. Eso fue lo más doloroso”, confesó.
El futbolista aseguró que actualmente está decidido a recuperar los vínculos afectados por su adicción. “Sí, lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que las consecuencias personales terminaron siendo mucho más importantes que las pérdidas económicas. “Cambiaría todo. La plata, el momento, todo para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz y para toda la gente que estuvo al lado mío y le hice daño, no sufran como sufrieron. Todo lo que tengo. Todo, absolutamente todo”, concluyó.
Gómez continúa actualmente su tratamiento y aseguró que lleva cuatro meses sin realizar apuestas, mientras intenta reconstruir los vínculos familiares y definir su futuro dentro del fútbol profesional. (Fuente: Rosario3)