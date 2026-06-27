El video de la lesión de Lisandro Ruíz Moreno en las semifinales de la APB

La lesión de Lisandro Ruíz Moreno generó preocupación en Talleres durante el tercer juego de las semifinales del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El perimetral sufrió la dolencia cuando restaba poco más de un minuto para el cierre del primer cuarto del encuentro frente a Recreativo.

Tras fallar un lanzamiento de tres puntos, el jugador intentó capturar un rebote, sintió una fuerte molestia y comenzó a desplazarse en un solo pie hasta llegar al banco de suplentes, donde recibió asistencia del cuerpo técnico.

Foto: Elonce.

Preocupación por el tendón de Aquiles

Aunque intentó regresar al partido, finalmente debió abandonar la cancha. Horas después trascendió que la lesión podría estar localizada en el tendón de Aquiles, aunque el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios médicos.

Foto: Elonce.

La baja fue un golpe para Talleres, que terminó perdiendo 83-68, cedió la serie 2-1 frente a Recreativo y quedó eliminado del certamen. El "Bochas" será el rival de Olimpia en la final del Torneo Apertura de la APB.