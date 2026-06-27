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Inglaterra venció a Panamá y podría cruzarse con Argentina en semifinales

Los Three Lions derrotaron 2-0 a Panamá, finalizaron como líderes del Grupo L y quedaron del lado del cuadro que podría enfrentarlos con la Selección argentina en una eventual semifinal. Croacia avanzó como escolta tras vencer a Ghana.

27 de Junio de 2026
Inglaterra venció a Panamá.
Inglaterra venció a Panamá. Foto: Infobae.

Los Three Lions derrotaron 2-0 a Panamá, finalizaron como líderes del Grupo L y quedaron del lado del cuadro que podría enfrentarlos con la Selección argentina en una eventual semifinal. Croacia avanzó como escolta tras vencer a Ghana.

La Inglaterra vs Panamá cerró el Grupo L del Mundial 2026 con triunfo europeo por 2-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con este resultado, los Three Lions terminaron como líderes de la zona y quedaron como potenciales rivales de la Selección argentina en una eventual semifinal del certamen.

 

BELLINGHAM Y KANE LE DIERON EL LIDERATO A INGLATERRA | Panamá 0-2 Inglaterra | RESUMEN | M68

 

El equipo dirigido por Thomas Tuchel tuvo una actuación de menor a mayor. Durante el primer tiempo mostró pocas ideas en ataque y sufrió por momentos la presión de un Panamá ya eliminado, que logró incomodar a uno de los candidatos al título.

 

Bellingham y Kane resolvieron el partido

 

En el complemento, Inglaterra encontró la diferencia gracias a su jerarquía. Luego de varios minutos de dominio, Jude Bellingham abrió el marcador tras anticipar de cabeza en un tiro de esquina y encaminó el triunfo, indicó El Gráfico.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

Poco después, Harry Kane amplió la ventaja con otro cabezazo para sellar el 2-0 definitivo. Más allá del resultado, el conjunto inglés dejó algunas dudas desde el funcionamiento colectivo, especialmente en la generación de juego y en algunos pasajes defensivos.

 

Croacia avanzó como escolta

 

En el otro encuentro del Grupo L, Croacia derrotó 2-1 a Ghana en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y se quedó con el segundo puesto de la zona.

 

CROACIA DE MODRIC SUFRIÓ PERO SE METIÓ COMO ESCOLTA | Croacia 2-1 Ghana | RESUMEN | M68

 

Petar Sučić abrió el marcador para los balcánicos, Derrick Luckassen igualó transitoriamente para el conjunto africano y Nikola Vlašić marcó el tanto de la victoria para el equipo de Zlatko Dalić. Ghana, pese a la derrota, logró avanzar como uno de los mejores terceros y espera conocer a su rival en los dieciseisavos de final.

Temas:

Inglaterra Panamá Ghana Croacia Mundial 2026
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