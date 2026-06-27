Joven que sobrevivió a trágico incendio recibió la noticia del nacimiento de su hijo mientras continúa su recuperación

La recuperación de Nicolás Conci continúa mostrando signos alentadores mientras permanece internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde recibe tratamiento por las graves heridas sufridas durante el incendio ocurrido en marzo en un bar de Villaguay, tragedia que dejó dos víctimas fatales.

De acuerdo con el último parte médico difundido ayer, el joven atravesó la noche con un cuadro febril, aunque su estado presentó una evolución favorable durante la jornada. Además, los profesionales controlan un descenso en la presión arterial, aunque se encuentra estable y tranquilo.

Una noticia que renovó las fuerzas

El informe también dio cuenta de un momento profundamente emotivo para Nicolás. Mientras continúa con su recuperación, recibió la noticia del nacimiento de su hijo, Cilian Adriel, ocurrido en Villaguay.

Desde su entorno indicaron que el joven se mostró muy emocionado por la llegada del bebé, un hecho que representó una enorme alegría en medio del complejo proceso de recuperación que atraviesa desde hace más de tres meses.

Familiares y allegados renovaron además el pedido de cadenas de oración y mensajes de apoyo. "Seguimos agradeciendo sus oraciones por la pronta recuperación de Nico", expresaron al compartir el nuevo parte médico, confiando en que la evolución continúe siendo favorable en los próximos días.