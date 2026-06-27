El Gobierno puso en marcha el Centro Nacional Antiterrorismo: cómo funcionará el nuevo organismo

El nuevo centro busca adaptar al país el modelo de "centros de fusión" de EEUU

La Argentina puso en funcionamiento el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), el primer organismo del país destinado a coordinar la prevención y el análisis de amenazas terroristas mediante el intercambio de información entre las distintas agencias del Estado.

El centro fue creado por el Decreto 717/2025 y comenzó a operar a plena capacidad en junio de 2026, luego de un proceso de conformación que incluyó la incorporación de personal de diferentes organismos nacionales y la cooperación técnica del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Cómo funcionará el CNA

El nuevo organismo reúne por primera vez en un mismo ámbito a representantes de las fuerzas federales, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), Migraciones y el Ministerio de Defensa.

Su objetivo será detectar, analizar y distribuir información vinculada a posibles amenazas antes de que se produzcan hechos de violencia.

El CNA contará con un centro de monitoreo operativo las 24 horas y estará organizado en tres áreas principales: detección de amenazas, análisis de información y difusión de alertas hacia organismos nacionales y provinciales.

Créditos: REUTERS/Mariana Nedelcu

Según explicaron desde el Gobierno, el organismo no tendrá facultades de investigación judicial ni realizará procedimientos operativos, sino que actuará como un centro de coordinación para integrar información y emitir alertas tempranas.

Cooperación con Estados Unidos

El desarrollo del proyecto contó con la participación del FBI, que brindó capacitación sobre metodologías de investigación, análisis criminal e intercambio de información entre agencias.

También participaron el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el agregado jurídico del FBI en la embajada estadounidense, Ricardo Hernández.

El lema elegido para el organismo es "Ninguna amenaza sin detectar".

Antecedentes y objetivos

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo centro busca adaptar al país el modelo de "centros de fusión" utilizado en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el propósito de mejorar la coordinación entre organismos de seguridad e inteligencia.

La creación del CNA también incorpora programas de capacitación sobre prevención de amenazas, análisis conductual y evaluación de riesgos, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y la respuesta ante posibles hechos terroristas.

La puesta en marcha del organismo se presenta como una de las principales reformas del sistema de prevención y coordinación antiterrorista impulsadas por el Gobierno nacional.