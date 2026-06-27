Aseguran que Diego Santilli será anunciado como nuevo jefe de Gabinete este domingo tras la renuncia de Adorni

El Gobierno de Javier Milei anunciaría este domingo la designación del actual ministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado. La información fue confirmada por fuentes cercanas al funcionario, aunque aclararon que aún resta la comunicación directa del Presidente.

Según indicaron, Santilli ya conversó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le transmitió que es el elegido para ocupar la Jefatura de Gabinete. No obstante, en su entorno mantienen cautela hasta que Javier Milei confirme personalmente la decisión.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el anuncio se realizaría a través de las redes sociales oficiales de la Casa Rosada durante la tarde del domingo.

Cómo quedaría el nuevo esquema del Gobierno

La reestructuración prevista contempla que Santilli conserve el Ministerio del Interior mientras asume la Jefatura de Gabinete, concentrando ambas funciones.

Además, Karina Milei pasaría a tener bajo su órbita el área de Medios. La vocería presidencial ya fue asumida por Adrián Ravier, mientras que Fabián Fernández fue designado como secretario de Prensa.

La salida de Adorni

La renuncia de Manuel Adorni se concretó este sábado, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Tras dejar el cargo, el ahora exjefe de Gabinete escribió en sus redes sociales: "Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor".

Horas antes, desde Madrid, Javier Milei había expresado: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad".

Aunque el oficialismo evaluaba desde hacía semanas un posible reemplazo, las fuentes consultadas señalaron que la designación de Santilli aún no está completamente cerrada y depende de la confirmación final del Presidente.