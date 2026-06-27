Con el entrerriano Marcos Senesi, Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Jordania

Lionel Scaloni definió la formación para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El defensor entrerriano Marcos Senesi será titular y Lionel Messi esperará su oportunidad en el banco de suplentes.
La Selección Argentina confirmó la formación titular para enfrentar este viernes a Jordania, en el último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. Entre las principales novedades aparece la presencia del entrerriano Marcos Senesi desde el arranque, mientras que Lionel Messi integrará el banco de suplentes.
Lionel Scaloni apostó por una formación con varias modificaciones respecto de los encuentros anteriores, pensando en administrar cargas de cara a los cruces eliminatorios. En el arco estará Emiliano Martínez; la defensa la conformarán Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
Rotación con la mira puesta en los cruces
En la mitad de la cancha jugarán Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nico Paz y Giovani Lo Celso, mientras que la dupla ofensiva estará integrada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará #Argentina para el duelo ante #Jordania 💪 pic.twitter.com/DhEzf08QyY— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 28, 2026
Con la clasificación ya asegurada, el cuerpo técnico decidió preservar a varios habituales titulares, entre ellos Lionel Messi, quien comenzará el encuentro entre los relevos.
Argentina afrontará este último compromiso de la fase de grupos con la tranquilidad de conocer también a su próximo rival: en los dieciseisavos de final enfrentará a Cabo Verde, la selección que dio la gran sorpresa al dejar eliminado a Uruguay en su grupo.