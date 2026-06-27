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Hubo amenaza de bomba en la Casa Rosada y activaron operativo de seguridad también en la Quinta de Olivos

Un llamado anónimo al 911 obligó a desplegar brigadas especializadas en Balcarce 50 y reforzar la custodia en la residencia presidencial, donde se encontraba Javier Milei.

27 de Junio de 2026
Brigadas de bomberos y efectivos policiales desplegaron operativo en Casa Rosada y Olivos
Brigadas de bomberos y efectivos policiales desplegaron operativo en Casa Rosada y Olivos

Un llamado anónimo al 911 obligó a desplegar brigadas especializadas en Balcarce 50 y reforzar la custodia en la residencia presidencial, donde se encontraba Javier Milei.

Una amenaza de bomba recibida a través de un llamado anónimo al 911 activó este sábado un amplio operativo de seguridad en la Casa Rosada y un procedimiento preventivo en la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente Javier Milei.

 

Tras la advertencia, efectivos de la Policía Federal, la Brigada de Explosivos, Bomberos y Defensa Civil desplegaron tareas de inspección en Balcarce 50 para descartar la presencia de artefactos explosivos. Como parte del protocolo, también se reforzó la seguridad en la residencia presidencial.

Inspeccionaron ambos predios

 

Fuentes oficiales señalaron que el procedimiento respondió al protocolo habitual que se aplica ante este tipo de amenazas, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal, de las instalaciones y del Presidente.

 

Mientras se realizaban las inspecciones, el acceso a la Casa Rosada permaneció restringido y se implementó un "operativo espejo" en la Quinta de Olivos para extremar las medidas de prevención.

Investigan el origen del llamado

 

El episodio ocurrió en una jornada marcada por la tensión política tras la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. No obstante, hasta el momento las autoridades aclararon que no existen elementos que vinculen la amenaza con ese hecho.

 

La investigación quedó en manos de la Justicia, que buscará identificar al autor del llamado anónimo. Este tipo de amenazas constituye un delito y puede derivar en sanciones penales debido a la movilización de recursos públicos y fuerzas de seguridad que demanda su atención.

 

Al cierre de la jornada, los operativos continuaban en ambos predios mientras se completaban las tareas de verificación para descartar cualquier riesgo.

Temas:

Milei Casa Rosada Quinta de Olivos Amenaza de bomba
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