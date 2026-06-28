Lionel Scaloni, satisfecho tras la victoria sobre Jordania: "Los chicos han hecho un buen partido"

Tras el triunfo por 3-1 sobre Jordania, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, valoró el rendimiento de los futbolistas que tuvieron la oportunidad de sumar minutos y destacó la importancia de llegar con todo el plantel en ritmo de competencia para la fase eliminatoria.

"Los chicos han hecho un buen partido; pudimos darle minutos a todos y eso nos pone contentos", señaló el DT luego del encuentro disputado en Dallas.

El técnico también resaltó las actuaciones de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, quienes volvieron a ser protagonistas con la camiseta albiceleste. "Lo Celso no pudo estar en el anterior Mundial; Lautaro no había podido convertir; estamos contentos por ellos. Ahora se viene lo bueno", expresó, en referencia a los cruces de eliminación directa.

La emoción de los protagonistas

Giovani Lo Celso marcó su primer gol en un Mundial. Foto: Argentina.

Autor del primer gol de la noche, Giovani Lo Celso no ocultó su felicidad por volver a disputar una Copa del Mundo y convertir en su estreno mundialista. "Es una emoción muy grande, debutar en un Mundial con un gol", afirmó el mediocampista.

Por su parte, Giuliano Simeone celebró su primera presentación en una cita mundialista con la Selección mayor. "Una experiencia única, inolvidable. Muy feliz de haber debutado en un Mundial, es lo que sueña todo jugador cuando empieza a jugar a la pelota", sostuvo.

Giuliano Simeone. Foto: Archivo.

El lateral-volante también dejó en claro cuál será la mentalidad del plantel de cara al duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final. "Nosotros siempre nos fijamos en nosotros, cualquier rival es difícil. Tenemos que intentar hacer el máximo daño al rival con nuestras mejores armas", concluyó.