Argentina le ganó 3-1 a Jordania y cerró con puntaje ideal la fase de grupos del Mundial 2026

Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, Argentina fue superior a Jordania y le ganó 3-1. El próximo viernes jugarán los 16avos de final frente a Cabo Verde en Miami. El entrerriano Marcos Senesi fue titular.
La Selección Argentina tuvo una actuación formidable en Dallas y se llevó la victoria 3-1 sobre Jordania para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal.
En el primer tiempo, los goles fueron de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez –de penal-. Luego descontó Jordania de la mano de Mousa Altamari y Lionel Messi, que ingresó en el complemento, coronó la victoria con un golazo de tiro libre.
El entrerriano Marcos Senesi fue titular y disputó todo el encuentro, cumpliendo con un gran rol en la zaga defensiva.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
79 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Lionel Messi marcó su sexto gol en el Mundial con un gran tiro libre, pegándole por abajo y dejando sin respuestas al arquero.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio ⭐️ 📺 Jordania 1-3 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/9p3aaw4tYt— telefe (@telefe) June 28, 2026
70 minutos: cuarto cambio en Argentina
Valentín Barco reemplazó a Giuliano Simeone.
64 minutos: Messi tuvo la primera
El 10 buscó el disparo directo en un tiro libre, pero la pelota se fue a metros del travesaño.
59 MINUTOS: ¡ENTRÓ LIONEL MESSI A LA CANCHA!
La Pulga reemplazó a Lautaro Martínez. También entraron Thiago Almada y Alexis Mac Allister por Giovani Lo Celso y Nico Paz.
55 MINUTOS: Gol de Jordania
El elenco jordano armó una gran jugada colectiva y logró vencer la valla del "Dibu" Martínez por primera vez.
¡GOL DE JORDANIA! 🇯🇴 Al-Taamari descuenta en el comienzo del complemento 📺 Jordania 1-2 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/3Iwtmy5JnM— telefe (@telefe) June 28, 2026
53 minutos: Lautaro Martínez probó a distancia
El Toro ensayó un derechazo desde afuera del área que se perdió por encima del travesaño.
47 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!
La acción marcada por Giovani Lo Celso fue invalidada por un offside previo de Lautaro Martínez.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
49 minutos: Julián Álvarez estuvo cerca del tercer gol
La Araña forzó una atajada del arquero de Jordania en el área.
40 minutos: el ganador conserva la ventaja sin sobresaltos
El equipo de Lionel Scaloni domina el duelo con y sin la pelota.
30 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Lautaro Martínez cambió el penal por el 2-0 en Dallas.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Lautaro Martínez de penal pone el segundo de la noche 📺 Jordania 0-2 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/SsoBlxPuaY— telefe (@telefe) June 28, 2026
21 minutos: la nueva función de Exequiel Palacios
El volante central fue retrasado por Scaloni a la defensa y ocupa el lateral derecho. El entrenador decidió preservar a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina en este encuentro después de asegurar el primer lugar de la zona.
18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Sin Messi en cancha, Giovani Lo Celso se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y metió la pelota contra el palo del arquero, quien se movió al lado de la barrera y quedó a contrapierna.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de tiro libre de Lo Celso para abrir el marcador 📺 Jordania 0-1 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/w8QZYLcoCm— telefe (@telefe) June 28, 2026
12 minutos: Otamendi avisó en la Albiceleste
El zaguero central anticipó a todos en el primer palo y ejecutó un cabezazo desviado a la salida de un córner realizado por Lo Celso.
6 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!
Giovani Lo Celso picó al vacío, quedó mano a mano y definió con clase ante la salida del arquero, pero la acción fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante.
Lo Celso había marcado el primero pero queda anulado por fuera de juego ❌ 📺 Jordania 0-0 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/KF0SYdOiwd— telefe (@telefe) June 28, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!