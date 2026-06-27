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Deportes Se juega en Dallas

Argentina le ganó 3-1 a Jordania y cerró con puntaje ideal la fase de grupos del Mundial 2026

Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, Argentina fue superior a Jordania y le ganó 3-1. El próximo viernes jugarán los 16avos de final frente a Cabo Verde en Miami. El entrerriano Marcos Senesi fue titular.

27 de Junio de 2026
Argentina le ganó a Jordania.
Argentina le ganó a Jordania. Foto: La Nación.

Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, Argentina fue superior a Jordania y le ganó 3-1. El próximo viernes jugarán los 16avos de final frente a Cabo Verde en Miami. El entrerriano Marcos Senesi fue titular.

La Selección Argentina tuvo una actuación formidable en Dallas y se llevó la victoria 3-1 sobre Jordania para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal.

 

En el primer tiempo, los goles fueron de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez –de penal-. Luego descontó Jordania de la mano de Mousa Altamari y Lionel Messi, que ingresó en el complemento, coronó la victoria con un golazo de tiro libre.

 

El entrerriano Marcos Senesi fue titular y disputó todo el encuentro, cumpliendo con un gran rol en la zaga defensiva.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

79 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lionel Messi marcó su sexto gol en el Mundial con un gran tiro libre, pegándole por abajo y dejando sin respuestas al arquero.

 

 

70 minutos: cuarto cambio en Argentina

Valentín Barco reemplazó a Giuliano Simeone.

 

64 minutos: Messi tuvo la primera

El 10 buscó el disparo directo en un tiro libre, pero la pelota se fue a metros del travesaño.

 

59 MINUTOS: ¡ENTRÓ LIONEL MESSI A LA CANCHA!

La Pulga reemplazó a Lautaro Martínez. También entraron Thiago Almada y Alexis Mac Allister por Giovani Lo Celso y Nico Paz.

 

55 MINUTOS: Gol de Jordania

El elenco jordano armó una gran jugada colectiva y logró vencer la valla del "Dibu" Martínez por primera vez.

 

 

53 minutos: Lautaro Martínez probó a distancia

El Toro ensayó un derechazo desde afuera del área que se perdió por encima del travesaño.

 

47 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

La acción marcada por Giovani Lo Celso fue invalidada por un offside previo de Lautaro Martínez.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

49 minutos: Julián Álvarez estuvo cerca del tercer gol

La Araña forzó una atajada del arquero de Jordania en el área.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

40 minutos: el ganador conserva la ventaja sin sobresaltos

El equipo de Lionel Scaloni domina el duelo con y sin la pelota.

 

30 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez cambió el penal por el 2-0 en Dallas.

 

 

21 minutos: la nueva función de Exequiel Palacios

El volante central fue retrasado por Scaloni a la defensa y ocupa el lateral derecho. El entrenador decidió preservar a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina en este encuentro después de asegurar el primer lugar de la zona.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Sin Messi en cancha, Giovani Lo Celso se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y metió la pelota contra el palo del arquero, quien se movió al lado de la barrera y quedó a contrapierna.

 

12 minutos: Otamendi avisó en la Albiceleste

El zaguero central anticipó a todos en el primer palo y ejecutó un cabezazo desviado a la salida de un córner realizado por Lo Celso.

 

6 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

Giovani Lo Celso picó al vacío, quedó mano a mano y definió con clase ante la salida del arquero, pero la acción fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante.

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Temas:

Argentina Jordania Mundial 2026
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