Comienza el juicio por el caso del empresario descuartizado: una deuda de USD 20.000 y el móvil del crimen

El juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba comenzará este lunes en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde un jurado popular deberá determinar la responsabilidad de Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el asesinato del empresario de 41 años, ocurrido en julio de 2023.

La audiencia se iniciará a las 8 con la selección de los 12 jurados titulares y seis suplentes que integrarán el tribunal popular. El debate se extenderá hasta el 8 de julio y será presidido por el juez Juan Manuel Rial, quien fijará las penas en caso de que el jurado declare culpables a los acusados, publicó Clarín.

"Lechuga" Pérez Algaba

La acusación estará a cargo de la fiscal Marcela Dimundo, junto con los abogados querellantes Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes representan a Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima.

Acusados de homicidio agravado

Los tres imputados llegan a juicio acusados de homicidio triplemente agravado por alevosía, codicia, el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

La investigación también alcanzó a Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba, Fernando Gastón Martín Carrizo y Flavia Lorena Bomrad, quienes serán juzgados en un proceso separado ante un tribunal técnico. Además, Blanca Gladys Cristaldo está imputada por el delito de encubrimiento agravado.

Pérez Algaba junto al acusado Nahuel Vargas

Durante la instrucción, tanto Pilepich como Vargas se responsabilizaron mutuamente por los disparos que terminaron con la vida de Pérez Algaba. Sin embargo, para la fiscalía ambos actuaron como coautores del crimen.

Una deuda de 20.000 dólares y el móvil del crimen

Según la reconstrucción judicial, Pérez Algaba había regresado desde España para cobrar una deuda de 20.000 dólares que Pilepich mantenía con él por una operación inmobiliaria vinculada a un emprendimiento en General Rodríguez.

La acusación sostiene que entre la tarde del 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2023, la víctima fue asesinada dentro del predio denominado "Renacer", donde recibió dos disparos por la espalda mientras cambiaba una lámpara en una oficina.

Las pericias determinaron que los proyectiles atravesaron pulmones e hígado, provocándole una hemorragia masiva que ocasionó su fallecimiento.

Para la fiscalía, el crimen tuvo como principal móvil la codicia, ya que con el homicidio los acusados buscaban evitar el pago de la deuda y la entrega de 17 lotes comprometidos en el desarrollo inmobiliario.

El plan para ocultar el asesinato

Luego del crimen, los investigadores sostienen que los responsables descuartizaron el cuerpo de Pérez Algaba para ocultar el homicidio. Los restos fueron colocados en bolsas de consorcio, una valija roja y una mochila, para luego ser arrojados en distintos sectores del Arroyo del Rey, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

"Lechuga" Pérez Algaba

El 23 de julio de 2023, un grupo de chicos que jugaba al fútbol encontró las primeras partes del cuerpo. En los días siguientes aparecieron el resto de los restos durante los operativos de búsqueda.

Las pruebas clave de la investigación

Uno de los elementos centrales de la causa fue el análisis de las antenas de telefonía celular, que ubicó a los teléfonos de Pérez Algaba, Pilepich y Gil en el mismo sector durante la noche del crimen.

También fueron incorporadas imágenes de cámaras de seguridad que registraron los movimientos de distintos vehículos utilizados por los acusados hacia la zona donde posteriormente aparecieron los restos.

El acusado Maximiliano Pilepich

La investigación determinó además que el policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba habría facilitado a Pilepich un teléfono oficial perteneciente al Ministerio de Seguridad porteño para evitar el rastreo de las comunicaciones.

Qué deberá resolver el jurado

El juicio se desarrollará bajo la modalidad de jurados populares, por lo que los 12 ciudadanos deberán pronunciarse de manera unánime para declarar culpables a los acusados.

Si no se alcanza la unanimidad exigida por la legislación bonaerense, la consecuencia será la absolución de los imputados respecto de esa acusación.

Durante las primeras jornadas se espera que declare Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, quien desde el inicio de la investigación impulsó el esclarecimiento del caso y acompañó el proceso judicial.