Cataratas del Iguazú: buscan a turista desaparecido en el circuito Garganta del Diablo

Hallaron sus pertenencias y un escrito en el balcón del salto. La Policía de Misiones y Prefectura investigan un presunto suicidio. El circuito ya fue habilitado.
Cataratas del Iguazú. Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla este domingo en el circuito Garganta del Diablo tras la desaparición de un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires. El hombre habría ingresado al área protegida del Parque Nacional Iguazú el pasado sábado al mediodía y su paradero actual es una incógnita.
El hecho se descubrió esta mañana durante la habitual recorrida de control que realiza el personal del parque. Los operarios caminaban por las pasarelas para verificar el estado de la infraestructura y habilitar el ingreso de los visitantes cuando divisaron elementos abandonados, entre estos, un manuscrito, aparentemente en inglés, deteriorado por el agua. El hallazgo tuvo lugar exactamente en el balcón del emblemático salto Garganta del Diablo.
Al notar que no había ninguna persona en los alrededores, los trabajadores activaron de inmediato el protocolo de emergencia por desaparición y solicitaron la presencia urgente de la Policía de Misiones. En el mirador se encontraron diversos objetos personales del turista identificado como Mariano Ariel Sierra y domiciliado en la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
La Policía de Misiones lleva adelante las actuaciones bajo la carátula de desaparición de persona y posible suicidio. Ante la complejidad del escenario fluvial, las autoridades locales solicitaron la colaboración formal de la Prefectura Naval Argentina para iniciar los rastrillajes por agua.
Tras una exhaustiva inspección inicial en la zona del balcón para asegurar el perímetro y recolectar las pruebas, las autoridades procedieron a habilitar nuevamente el circuito turístico de la Garganta del Diablo. Los trabajos de investigación continúan en curso para determinar las circunstancias del hecho y dar con el paradero del hombre.