Cinco detenidos y droga secuestrada en sendos allanamientos en Concordia

Cinco personas fueron detenidas y se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes como resultado de un allanamiento realizado este sábado en barrio Fátima y de un operativo de saturación nocturno desarrollado en distintos sectores de la ciudad de Concordia.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas junto a otras dependencias policiales, bajo directivas de la Justicia provincial.

Allanamiento en barrio Fátima

El primero de los procedimientos se concretó en una vivienda de barrio Fátima, en cumplimiento de una orden de allanamiento solicitada por el fiscal Fabio Zabaleta y autorizada por el juez de Garantías Francisco Ledesma.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tijeras y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado del operativo fueron detenidos tres mayores de edad, dos hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Durante la intervención del personal de la Sección Guardia Especial, que colaboró con el ingreso al domicilio, un funcionario policial fue atacado por un perro de raza pitbull y sufrió lesiones leves en una de sus piernas. El efectivo recibió asistencia médica y se informó que las heridas no revistieron gravedad.

Operativo de saturación

En otro procedimiento desarrollado durante la madrugada, personal policial realizó un operativo de saturación en distintos barrios pertenecientes a las jurisdicciones de las comisarías Séptima y Cuarta.

Mientras patrullaban la zona de calles J. Odiard y España, efectivos de la Sección Cuerpo y Guardia observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron descartarse de una media que contenía varios envoltorios.

Tras la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas y las correspondientes tareas de campo, se confirmó que se trataba de 70 envoltorios de cocaína.

La fiscal Natalia Conti dispuso la aprehensión de ambos hombres, de 20 años, por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, además del secuestro de la droga y de un teléfono celular.

Marihuana y una balanza

El operativo continuó en la zona de calles J. J. Valle y Próspero Bovino, donde los efectivos identificaron a un hombre de 24 años. Según se informó, al momento de ser interceptado intentó descartarse de un envoltorio de nylon de color negro y de una balanza de precisión. Tras la inspección, los policías constataron que el paquete contenía un trozo compacto de marihuana.

Ante esta situación, la fiscal Conti ordenó su aprehensión por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y el secuestro de la droga y de la balanza.

Con estos procedimientos, la Policía logró detener a cinco personas y secuestrar cocaína, marihuana, dinero, teléfonos celulares y otros elementos que serán incorporados a las respectivas investigaciones judiciales.

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