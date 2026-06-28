Franco Colapinto buscará remontar desde el puesto 16 en el Gran Premio de Austria

Franco Colapinto disputará este domingo el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, correspondiente a la octava fecha del campeonato, con el objetivo de remontar posiciones y volver a sumar puntos en una de las carreras más exigentes del calendario.

El piloto argentino largará desde la 16ª posición de la grilla en el circuito Red Bull Ring, por lo que tendrá el desafío de avanzar durante la competencia para meterse entre los diez primeros y ampliar su cosecha en el campeonato.

La carrera comenzará a las 10.00 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium y Fox Sports.

El desafío de remontar

Colapinto llega a Austria tras haber sumado un punto en el Gran Premio de Cataluña, resultado que le permitió alcanzar 16 unidades en la clasificación del campeonato durante la presente temporada.

En tanto, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, partirá desde la 11ª posición, mientras que el británico George Russell comenzará la competencia desde la pole position.

El argentino buscará aprovechar las características del circuito austríaco para recuperar terreno y mantenerse en la pelea por ingresar nuevamente a la zona de puntos.

Un circuito veloz y exigente

El Red Bull Ring es uno de los trazados más cortos del calendario de la Fórmula 1, con apenas 4,318 kilómetros de extensión.

Sus largas rectas, los importantes desniveles y las curvas rápidas convierten al escenario austríaco en uno de los más veloces y desafiantes de la temporada, donde las estrategias y las maniobras de sobrepaso suelen ser determinantes para el resultado final.