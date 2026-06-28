Persecución policial en Paraná terminó con un detenido y secuestro de cocaína y marihuana

Un hombre fue detenido y se secuestraron cocaína, marihuana, un automóvil y teléfonos celulares tras una persecución policial que se inició durante un operativo de prevención en Paraná. El procedimiento se desencadenó cuando efectivos intentaron identificar un vehículo cuyos ocupantes despertaron sospechas en una zona donde se habían registrado tiroteos.

El operativo fue encabezado por personal policial que patrullaba la zona de calle Larramendi y Pasaje Portland. Allí observaron a un hombre en actitud sospechosa que abordó un automóvil Chevrolet Aveo.

Ante esa situación, los uniformados activaron las balizas y sirenas con el objetivo de identificar el rodado. Sin embargo, el conductor aceleró la marcha y dio inicio a una persecución policial que se extendió por varias cuadras.

Descartaron una bolsa con drogas durante la fuga

Durante la huida, desde el interior del vehículo fue arrojada una bolsa hacia la vía pública. Uno de los efectivos permaneció resguardando el lugar mientras el resto continuó con la persecución.

Pocos metros después, el Chevrolet Aveo fue interceptado y los policías demoraron al conductor y a su acompañante.

Tras ser informado de lo ocurrido, el fiscal de turno dispuso la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas para analizar el contenido de la bolsa descartada.

Confirmaron que transportaban cocaína y marihuana

Los reactivos de campo determinaron que la sustancia secuestrada correspondía a cocaína y marihuana.

Como consecuencia, el fiscal ordenó el secuestro de la droga, del automóvil utilizado en la fuga y de dos teléfonos celulares, además de la detención del conductor, quien quedó alojado en la Alcaldía de Tribunales.

En cuanto al acompañante, se dispuso su correcta identificación y quedó supeditado a la causa judicial.

Persecución policial con droga en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Durante el procedimiento la Policía secuestró una bolsa con 35,9 gramos de cocaína, un trozo compacto de 101,3 gramos de marihuana, un automóvil Chevrolet Aveo, un teléfono celular Samsung de color blanco y un iPhone de color lila.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente para determinar el origen de los estupefacientes y la eventual responsabilidad de los involucrados.