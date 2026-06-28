Falleció otra adolescente y suman tres los muertos tras trágico vuelco en Santa Fe

Son tres las víctimas fatales del accidente vial ocurrido durante la madrugada del sábado sobre la ruta provincial S26, en las afueras de Casilda. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Sabrina Correa, de 17 años y oriunda de Zavalla, quien permanecía internada en estado crítico tras el vuelco del automóvil en el que viajaba junto a otros cinco jóvenes.

Con esta nueva confirmación, las víctimas fatales son Sabrina Correa, Lola Gironacci, también de 17 años y oriunda de Zavalla, y Ramiro Tripiani, de 24 años, de la localidad de Pérez.

El siniestro ocurrió pasadas las 5 de la madrugada en el tramo que une Casilda con Carcarañá, a la salida de la primera localidad. Según publicó Rosario3, los seis jóvenes regresaban de bailar en el boliche Mona, de Casilda, cuando el Peugeot 208 en el que se desplazaban despistó al tomar una curva y terminó dando varios vuelcos sobre la banquina.

Las causas del accidente son materia de investigación, aunque una de las hipótesis es que el vehículo circulaba a alta velocidad. Como consecuencia del impacto, varios de los ocupantes fueron despedidos del habitáculo.

Lola Gironacci murió en el lugar del hecho. Horas después se confirmó el fallecimiento de Ramiro Tripiani, quien había sido trasladado en estado crítico, y este domingo se confirmó la muerte de Sabrina Correa, que permanecía internada con graves heridas.

Los otros dos ocupantes continúan internados en estado grave en centros de salud de la región. Tras el accidente, los heridos fueron derivados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, de Casilda, y a los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Casilda encontraron a una de las víctimas atrapada en el habitáculo del vehículo, mientras que el resto de los ocupantes se hallaba disperso en distintos sectores de la banquina, informaron desde esa institución.