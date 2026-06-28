“Seguimos juntos”: Messi celebró el triunfo argentino y amplió su histórica marca en los Mundiales

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026. Tras la victoria de la Selección argentina por 3 a 1 sobre Jordania, el capitán celebró el resultado en sus redes sociales y dejó un mensaje de cara a la fase eliminatoria del torneo.

"Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos...", escribió el rosarino junto al tradicional carrete de imágenes que publica después de cada encuentro de la Albiceleste.

Con el triunfo, Argentina cerró su participación en el Grupo J y ahora se prepara para afrontar los 16avos de final, instancia en la que enfrentará a Cabo Verde.

Otro récord para Lionel Messi

Más allá del mensaje, Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales.

El capitán ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Martínez y, a los 35 minutos, convirtió de tiro libre el tercer gol argentino tras haber recibido una infracción en la puerta del área.

Con esa conquista llegó a 19 goles en Copas del Mundo y amplió su ventaja como máximo goleador histórico de la competencia.

Detrás del argentino aparecen el alemán Miroslav Klose y el francés Kylian Mbappé, ambos con 16 tantos. Más atrás figuran el brasileño Ronaldo Nazário, con 15; el alemán Gerd Müller, con 14; y el francés Just Fontaine, con 13.

El primero en marcar en siete partidos consecutivos

El gol frente a Jordania también le permitió establecer otra marca inédita.

A sus 39 años, Messi se convirtió en el primer futbolista en convertir en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, superando el registro que compartían el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho, quienes habían anotado en seis encuentros seguidos.

El rosarino disputa en Estados Unidos, México y Canadá su sexto Mundial con la Selección argentina y continúa ampliando una colección de récords que lo consolida como una de las máximas leyendas de la historia del fútbol.

Ahora, con la fase de grupos superada, la Albiceleste buscará seguir avanzando en el torneo y defender el título mundial obtenido cuatro años atrás.